FOTO: Inundación habría atrapado a 29 mineros en una mina de oro ilegal en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Los rescatistas trataban de localizar el miércoles a 29 mineros que se cree quedaron atrapados por una inundación ocurrida más de un día antes en una mina de oro no autorizada en Indonesia.

Los mineros buscaban pepitas de oro cuando la lluvia intensa hizo que el río Ciseureuh se desbordara el lunes hacia el pozo en la zona minera del distrito de Bogor, en la provincia de Java Occidental. Las autoridades no han confirmado si alguien logró escapar, y no había información sobre el estado de los mineros.

Se estima que el pozo tiene unos 100 metros (330 pies) de profundidad en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta. El equipo de búsqueda y rescate movilizado después de que se reportara la inundación a primera hora del miércoles, llevó bombas de agua sumergibles para drenar el agujero e intentó cerrar las aberturas por donde se filtraba el agua subterránea.

"El agua dentro del pozo aún no ha bajado y se espera que tarde mucho en drenar", explicó Desiana Kartika Bahari, jefa de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta, en un comunicado. "La profundidad del pozo, el estrecho acceso y la limitada iluminación están entre los factores que se consideran para determinar la estrategia de búsqueda, de modo que el personal pueda operar con seguridad".

La minería informal es habitual en Indonesia y proporciona un sustento precario a miles de personas que trabajan bajo un alto riesgo de sufrir lesiones graves o morir.

Los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los derrumbes de túneles son algunos de los peligros a los que se enfrentan los mineros. Gran parte del procesamiento del mineral de oro implica el uso de mercurio y cianuro, altamente tóxicos, y los trabajadores suelen usar poca o ninguna protección.