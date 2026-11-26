Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha convocado a unos 100.000 reservistas para que se preparen ante un "entorno de amenazas que, lamentablemente, va en aumento". El ministro Wes Streeting hizo un llamado a la población a mantener la alerta, pero sin caer en la alarma.

Streeting declaró: "Quiero que el país esté alerta, no alarmado", según informaron medios como BBC y Sky News. En sus declaraciones, enfatizó que es imposible ignorar la situación actual en Europa y las crecientes preocupaciones por la seguridad.

El ministro subrayó que el reciente incidente de la incursión de misiles rusos en el espacio aéreo polaco, junto con el terrorismo de Estado que Rusia ha llevado a cabo en toda Europa, así como los incidentes relacionados con Irán en torno a las bases de la RAF (Real Fuerza Aérea) en el Reino Unido, son razones suficientes para estar en alerta.

"Por lo tanto, en ese contexto, en ese entorno de amenazas, el gobierno y el país deben estar preparados para afrontar esos riesgos", destacó. Agregó que una mayor preparación podría disminuir las probabilidades de verse envueltos en un conflicto armado, lo cual es el objetivo del gobierno.

Además, Streeting mencionó que esta convocatoria busca verificar que los datos personales de los reservistas sean correctos y conocer qué habilidades han desarrollado desde que dejaron las Fuerzas Armadas. Aclaró que contactar a la Reserva Estratégica es una decisión "sensata" ante las amenazas actuales, pero no indica que la guerra sea inminente.

La Reserva Estratégica está diseñada como una línea fundamental de defensa del Reino Unido en tiempos de guerra, movilizándose en apoyo a las fuerzas regulares a tiempo completo. Durante la Guerra Fría, los reservistas contaban con uniformes y se reunían anualmente para entrenar, aunque esta actividad se interrumpió tras el colapso de la Unión Soviética.

En los últimos siete años, ha habido un esfuerzo por revitalizar este sistema. Las cartas enviadas a los reservistas ofrecen la oportunidad de participar en entrenamientos y ejercicios. Cuando el Reino Unido se involucró en la guerra de Irak en 2003, el Ministerio de Defensa carecía de información sobre la disponibilidad y habilidades de los reservistas, algo que se busca evitar en futuras crisis nacionales.

El conflicto en Ucrania ha cambiado significativamente el panorama, llevando la guerra a las fronteras de la OTAN y destacando los riesgos de tener un número limitado de tropas. Además, ha transformado la naturaleza de la guerra moderna, permitiendo que civiles con habilidades específicas se conviertan en elementos clave en el conflicto.

El director ejecutivo de Sibylline, Justin Crump, comentó que la guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de movilizar habilidades civiles. Este primer paso, aunque tardío, se espera que se intensifique hasta 2027, en un esfuerzo de disuasión y no como un indicativo de movilización civil.

Los veteranos contactados han respondido positivamente a la iniciativa, ya que anteriormente se habían ofrecido a ayudar y buscan que sus habilidades sean valoradas. La decisión de contactar a exmilitares se produce tras el anuncio de un contrato de 8.000 millones de libras para modernizar la flota de submarinos nucleares del país, lo que refuerza la preparación del Reino Unido ante posibles conflictos.