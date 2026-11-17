LONDRES — El Reino Unido ha decidido sancionar a empresas israelíes que se encuentran involucradas en la construcción de asentamientos en Cisjordania, marcando un paso significativo en su intento de detener la expansión de estas edificaciones y apoyar la viabilidad de una solución de dos Estados en el conflicto entre israelíes y palestinos.

Estas sanciones son las primeras que se implementan desde que el secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, anunció el 8 de septiembre que el país endurecería su postura hacia Israel. Esta declaración se produjo luego de que Israel lanzara una convocatoria para la construcción de 1.200 viviendas en la zona E1, situada al este de Jerusalén, y en medio de un incremento en los ataques por parte de colonos hacia palestinos en la región.

El plan E1, que ha sido objeto de críticas internacionales, podría cortar el acceso de comunidades palestinas a Jerusalén oriental, afectando gravemente las perspectivas de establecer un Estado palestino independiente. "La expansión ilegal de asentamientos en Cisjordania está destruyendo las posibilidades de una solución de dos Estados, así que hoy estamos sancionando a empresas involucradas en esta actividad e interrumpiendo su acceso a la financiación que la hace posible", afirmó Miliband en un mensaje publicado en la plataforma X.

El Reino Unido, históricamente uno de los aliados más cercanos de Israel, ha comenzado a criticar cada vez más las acciones del gobierno israelí. Este cambio de postura se ha visto reflejado en las protestas masivas que han tenido lugar en Londres y otras ciudades británicas en respuesta a la guerra en Gaza. Este año, el país se unió a otros cinco estados occidentales en la imposición de sanciones adicionales a colonos y asentamientos.

Las nuevas medidas afectan a ocho empresas de desarrollo inmobiliario y construcción, así como a Tzav 9, un movimiento activista israelí conocido por bloquear convoyes de ayuda humanitaria en Gaza. Las empresas sancionadas incluyen Har Hevron Development Co., Hemdat Shomron, S.A.G. (Velvel) Construction and Development, Lev HaHar Yazamut, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria, Ami Gvirtzman Architects 2021 y Z.F. Building Co.

Como resultado de estas sanciones, las empresas y Tzav 9 enfrentan congelamientos de activos en el Reino Unido, y las personas vinculadas a ellas no podrán ejercer como directores de empresas con sede en el país. Hasta el momento, no se han recibido comentarios por parte de Israel sobre estas medidas.

Al hacer el anuncio el 8 de septiembre, Miliband indicó que Israel había cruzado una "línea roja" al avanzar con el proyecto E1, que ha sido propuesto desde la década de 1990 pero que ha encontrado resistencia internacional. El actual gobierno israelí, con una fuerte representación de líderes colonos, ha comenzado a solicitar ofertas para la construcción de miles de viviendas.

El secretario de Relaciones Exteriores británico señaló que el Reino Unido tiene la intención de atacar a las empresas que facilitan la construcción de asentamientos, prohibir la importación de productos de estas áreas y restringir la publicidad de terrenos en esas comunidades. Además, se prevé que el Reino Unido amplíe su régimen internacional de derechos humanos para actuar más rápidamente contra la expansión de asentamientos y limitar ciertas exportaciones de armas a Israel.

El paquete legislativo completo que contempla estas medidas estará en funcionamiento en un periodo de seis a nueve meses.

Después de las declaraciones de Miliband, el gobierno israelí tomó represalias al prohibir la entrada al país a varios parlamentarios británicos y degradar el consulado británico en Jerusalén, lo que resultó en la salida de 20 miembros del personal. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó que "sabemos que tenemos muchos amigos en Gran Bretaña. Lamentablemente tenemos un gobierno laborista hostil que está operando de manera constante contra el Estado de Israel, y no nos ha dejado otra opción que responder a sus acciones hostiles".