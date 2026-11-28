LONDRES (AP) — El departamento gubernamental con mayor gasto de Reino Unido confirmó el sábado que el incidente cibernético que lo llevó a desconectar sus sistemas durante los últimos dos días fue un ciberataque deliberado.

El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés), que paga prestaciones a millones de personas, incluidos jubilados y quienes requieren apoyo de asistencia social, señaló en un comunicado que había sufrido "un intento de obtener acceso no autorizado a nuestros sistemas".

No se dieron a conocer más detalles sobre el origen del ataque. "Nuestro equipo y especialistas en ciberseguridad continúan investigando un ciberataque a los sistemas del DWP", indicó el departamento.

Agregó que sigue trabajando con el Centro Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Coordinación Cibernética del Gobierno para entender qué había ocurrido.

El incidente, que se detectó por primera vez la noche del jueves, provocó que una serie de servicios se desconectaran como medida de precaución, varios de los cuales seguían fuera de línea el sábado.

El departamento afirmó que no había indicios de que se hubieran puesto en riesgo datos personales, y que los pagos de pensiones y prestaciones continuaron realizándose con normalidad.

La oficina del primer ministro manifestó el viernes que no había pruebas de que un "actor malicioso" hubiera atacado a otros departamentos del gobierno.

El ciberataque es el más reciente de una serie de incidentes de ciberseguridad que han afectado a Reino Unido. En particular, varios proveedores de carne británicos dijeron que sus refrigeradores se calentaron durante la noche al verse afectados por hackeos contra el software utilizado por supermercados en toda Europa.

A principios de este mes, el máximo responsable de ciberseguridad del país advirtió que, para 2028, Reino Unido probablemente enfrentará ciberataques con inteligencia artificial contra su infraestructura crítica, a medida que delincuentes y Estados, incluidos China y Rusia, usan cada vez más la IA en su actividad cibernética.

Richard Horne, director del Centro Nacional de Ciberseguridad, explicó que eso podría incluir malware impulsado por IA para ataques de ransomware o software de extorsión, ya que la tecnología permitirá que "vulnerabilidades que se han tolerado durante demasiado tiempo" se descubran y exploten "a una escala que antes era inimaginable".