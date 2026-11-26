LONDRES (AP) — Tres reporteros independientes en la Franja de Gaza que colaboran con The Associated Press han sido galardonados con el prestigioso premio Periodista Freelance del Año del Rory Peck Trust en reconocimiento a su labor en el castigado enclave palestino.

Los fotoperiodistas Abdel Kareem Hana y Jehad Alshrafi fueron premiados, junto con Mariam Dagga, quien falleció en agosto de 2025 tras un ataque de fuerzas israelíes al Hospital Nasser en Jan Yunis. Este ataque se produjo en un contexto de escalada de violencia que se intensificó tras los ataques del grupo insurgente Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Los periodistas han documentado durante años la guerra en Gaza, capturando el impacto de los continuos bombardeos aéreos israelíes y el bloqueo humanitario, que han llevado a una crisis devastadora en la región. A pesar de los riesgos, han arriesgado sus vidas para contar las historias de los palestinos, enfrentándose también a las repercusiones personales de la situación.

La ceremonia de premiación fue conducida por Julie Etchingham, de ITV News, quien destacó el trabajo de los galardonados, describiéndolo como "las imágenes más extraordinarias tomadas al costo más extraordinario". La fotoperiodista de la AP Fatima Shbair, quien trabajó con ellos pero dejó Gaza en 2024, recibió el premio en nombre de sus colegas y recordó la humanidad y el sufrimiento que retrataron en sus imágenes.

Shbair comentó: "Detrás de esas imágenes estaba la realidad que estábamos viviendo. Como alguien que compartió terreno con ellos, entiendo lo difícil que es informar sobre el hambre mientras se tiene hambre". Además, hizo referencia a la pérdida de Mariam Dagga, quien dejó a un hijo, y reflexionó sobre la importancia de su trabajo.

El ataque que acabó con la vida de Dagga aún no ha sido esclarecido. Las autoridades israelíes afirmaron que el objetivo era una supuesta cámara de Hamás en el hospital, pero no han presentado pruebas. Hasta el momento, el ejército israelí no ha proporcionado detalles sobre la investigación correspondiente, a pesar de las solicitudes de The Associated Press. Dagga fue una de las 22 víctimas del ataque, que incluyó a cinco periodistas.

Shbair recordó a Dagga como una "amiga muy querida" y madre, y reflexionó sobre su deseo de que su trabajo tuviera impacto. "Esta noche creo que ya tiene su respuesta", concluyó.

Los Premios Rory Peck se dedican a reconocer a periodistas freelance y recaudan fondos para apoyar a colaboradores independientes.