Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, llevaron a cabo un ataque contra la refinería de petróleo de Ras Tanura, considerada la más grande de Arabia Saudita y ubicada junto a una de las principales terminales de exportación de crudo a nivel global.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, comunicó que el asalto a la refinería resultó en incendios. Imágenes satelitales proporcionadas por la NASA y Planet Labs mostraron una notable columna de humo negro emergiendo de las instalaciones.

Una fuente con conocimiento de la situación confirmó que hubo un ataque en la refinería, que se extiende a lo largo de aproximadamente 596 kilómetros cuadrados, comparable en tamaño a la ciudad de Chicago, según un reporte de la cadena estadounidense NBC News.

La milicia hutí, que controla gran parte del oeste de Yemen, incluida la capital Saná, ha intensificado sus ataques contra aeropuertos saudíes, instalaciones petroleras y edificios gubernamentales desde que se reavivó la guerra civil en Yemen en julio, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Estos ataques ya habían causado interrupciones temporales en algunas operaciones de la petrolera Aramco y llevaron a la cancelación de la mayoría de los vuelos internacionales hacia Riad. Además, obligaron a Arabia Saudita a posponer o cancelar eventos internacionales de gran relevancia, como la Copa Asiática de la AFC y la destacada conferencia de inversión FII.

La coalición liderada por Arabia Saudita anunció que el miércoles sus defensas aéreas habían interceptado y destruido cuatro drones en Ras Tanura, aunque no especificó si la refinería había sido impactada por el ataque.

La refinería de Ras Tanura, con una capacidad de refinación de 550.000 barriles diarios, ya había sufrido daños en el pasado debido a conflictos con los hutíes, así como durante la guerra en Irán.

Este complejo se encuentra en la costa del Golfo y fue la principal terminal de exportación del país hasta que la guerra entre Estados Unidos e Irán aumentó la importancia de Yanbu, en la costa oeste, que recibe petróleo a través del oleoducto Este-Oeste.

El portavoz hutí, Saree, también mencionó que el grupo había atacado el distrito financiero de Riad en tres fases diferentes.

La defensa civil saudita reportó que once personas resultaron heridas el martes en un ataque contra una torre en el distrito financiero de Riad, el edificio más alto de la capital, que alberga la sede del Fondo de Inversión Pública, el fondo soberano del país. Este ataque fue el segundo contra la torre en menos de una semana.

El primer ataque, realizado el 19 de noviembre, causó daños en el edificio, aunque no dejó heridos. La defensa civil saudita publicó una imagen del emblemático rascacielos mostrando daños en la fachada, que son similares a los provocados por el ataque anterior.