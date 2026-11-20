Buenos Aires, 20 noviembre (NA)- El diplomático argentino Rafael Grossi sigue ocupando el segundo puesto en la carrera por suceder al portugués António Guterres como secretario general de la ONU, cuya gestión concluye el 31 de diciembre. En la novena ronda indicativa del Consejo de Seguridad, Grossi recibió ocho respaldos, de los cuales dos provienen de miembros del P5, que incluye a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, también enfrentó seis rechazos, tres de ellos de las potencias, y un "no opinión", según las filtraciones sobre la votación secreta.

Por su parte, Grynspan logró diez apoyos, incluyendo a tres potencias, y tuvo cuatro rechazos, además de un "no opinión". Es importante señalar que la candidata costarricense experimentó un retroceso en comparación con la ronda anterior.

En posiciones más alejadas se encuentran la diplomática emiratí Lana Zaki Nusseibeh, quien recibió siete apoyos (dos del P5) y seis rechazos, entre ellos de tres potencias, y Carolyn Rodrigues-Birkett, ex canciller guyanesa, con seis apoyos (tres del P5) y seis rechazos, incluyendo dos de las potencias.

Los demás candidatos, que están más rezagados, incluyen al político ugandés Olara Otunnu, que recibió tres apoyos y 12 rechazos (cinco del P5), y al candidato turco Feridun Hadi Sinirlioglu, quien tuvo cinco apoyos (uno del P5) y diez rechazos (cuatro del P5).

En la ronda anterior, realizada a principios de noviembre, Grynspan obtuvo 12 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. En contraste, Grossi había conseguido 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Para que un candidato se imponga en la ronda final, debe obtener al menos nueve votos en el Consejo y no ser vetado por ningún miembro del P5. Posteriormente, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.