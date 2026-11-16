Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El presidente ruso, Vladimir Putin, podría reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en caso de que participe en la cumbre de la APEC que se celebrará en China esta semana, así lo confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Además, su par de Estados Unidos, Donald Trump, también está evaluando la posibilidad de un encuentro.

A través de declaraciones recogidas por el medio internacional Interfax, Peskov abordó esta posibilidad durante una reunión en el Kremlin con una delegación del Partido de los Trabajadores, el partido que gobierna Corea del Norte.

En la reunión en Moscú también estuvo presente Dmitri Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, quien se encontró con el dirigente de la delegación norcoreana, liderada, según informan los medios, por un estrecho colaborador de Kim Jong-un.

Trump, por su parte, se mostró abierto a la idea de reunirse con el líder norcoreano durante su visita a la ciudad china de Shenzhen, donde asistirá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump se reunió tres veces con Kim Jong-un y ya había mencionado en agosto que planeaba un nuevo encuentro con el líder norcoreano antes de que finalice 2026.

"Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong Un. Así que será bueno. Podríamos contar con la presencia de Kim Jong Un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", subrayó Trump.