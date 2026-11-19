Buenos Aires, 19 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que su nación está abierta a colaborar con China y Estados Unidos con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad a nivel global.

Putin realizó estas declaraciones durante una cumbre que reunió a los líderes de las tres potencias en Shenzhen, una ciudad de la provincia de Guangdong, en el sur de China. En este encuentro, participaron también el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Durante su intervención, el mandatario ruso subrayó que la victoria en la Segunda Guerra Mundial fue un factor que unió a las tres naciones, según reportó la Agencia Noticias Argentinas citando a Xinhua.

"Salvaguardar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y mantener la paz internacional son responsabilidades compartidas, mientras que se deben abordar adecuadamente los puntos críticos que son de interés común", enfatizó Putin.

Asimismo, el líder ruso expresó que Rusia está dispuesta a colaborar con China y Estados Unidos para fomentar un comercio internacional libre y abierto, garantizar la seguridad energética y alimentaria, y potenciar la cooperación en el ámbito de la gobernanza de la inteligencia artificial.