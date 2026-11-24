Buenos Aires, 24 noviembre (NA) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció este martes que Volodímir Zelenski, mandatario de Ucrania, ignora las recomendaciones de Donald Trump para detener los ataques a la infraestructura energética rusa, enfatizando que esto podría desencadenar una respuesta "inevitable" por parte de su país.

"Zelenski no escucha los llamamientos de Trump de cesar ataques a la energía rusa. Todo el mundo debe saberlo: Putin advierte de respuesta inevitable de Rusia a ataques ucranianos," publicó en rojo el sitio Actualidad RT, que refleja la postura oficial de Moscú, citando a Putin.

El líder ruso subrayó que Kiev desoye la solicitud directa de Washington para frenar los ataques a refinerías, aunque minimizó el impacto de estos ataques, afirmando que no causarían un "daño crítico" al país, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

"A pesar del llamado y de la petición directa del presidente de Estados Unidos de no hacerlo, de abstenerse de estos ataques, las autoridades de Kiev no escuchan esos consejos. Todo continúa como si nada," manifestó.

Putin indicó que "la escalada iniciada en junio estuvo" calculada para durar 40 días, según anunció públicamente Zelenski.

No obstante, propuso considerar medidas adicionales para elevar la seguridad de las refinerías de petróleo y proteger a sus trabajadores.

En lo que respecta al mercado interno, destacó que Rusia ha logrado mantener la estabilidad del suministro gracias al incremento en la producción y a la restricción de exportaciones de gasolina, queroseno de aviación y diésel, salvo envíos parciales de este último al mercado global pactados con el presidente de Estados Unidos.

Además, señaló que hoy se aprecia "a simple vista" que los intentos de limitar las exportaciones energéticas rusas a Europa generan graves consecuencias, principalmente para los propios europeos.

Reunión con el Consejo de Seguridad de su país

El presidente de Rusia discutió con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de su país los resultados de las conversaciones trilaterales celebradas en Shenzhen con su homólogo chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En ese contexto, Putin expresó sus consideraciones respecto a las acciones de la parte ucraniana y sus consecuencias, adoptando un tono inusual.

El portavoz presidencial ruso también aclaró que, durante la reunión en Shenzhen, Putin no entregó a Trump ni a Xi documentos relacionados con la solución del conflicto en Ucrania.

Mientras tanto, según el vocero del Kremlin, no se han fijado las fechas de la próxima ronda de negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania.

Peskov destacó que Moscú aún no tiene claro qué contribución podrían ofrecer los países europeos al proceso de resolución pacífica de la crisis ucraniana.

"Los europeos insisten en que [las consultas] pasen a celebrarse en un formato cuatripartito. Por el momento, no tenemos del todo claro qué valor añadido podría aportar su participación ni de qué manera contribuiría al proceso de resolución pacífica del conflicto," concluyó el presidente de Rusia.