FOTO: Proyecciones indican que los musulmanes superarán a los cristianos para 2035 a nivel global

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El islam superará al cristianismo como la religión con el mayor número de fieles en el mundo para 2035, según proyecciones detalladas que publicó el miércoles el Centro de Investigaciones Pew.

Las estimaciones más recientes de Pew indican que en 2020 había 2.270 millones de cristianos y 2.020 millones de musulmanes en todo el planeta. Las nuevas proyecciones pronostican que para 2035, habrá 2.570 millones de musulmanes y 2.520 millones de cristianos. Si continúan las tendencias recientes, para 2070 se anticipa que habrá más de 3.600 millones de musulmanes y poco menos de 3.000 millones de cristianos en el mundo.

Estos cálculos son parte de un proyecto más amplio de Pew que examina cómo podría cambiar el tamaño de los principales grupos religiosos entre 2020 y 2070. Las proyecciones consideran diferencias recientes en los perfiles de edad, tasas de fecundidad y patrones de cambio de religión y migración de los diferentes grupos religiosos.

El organismo, que ha publicado informes de referencia sobre demografía religiosa desde hace 25 años, señala que tanto el islam como el cristianismo están en crecimiento, pero el islam lo hace a un ritmo mucho más acelerado. Una de las principales razones, según Pew, es que los musulmanes tienden a tener más hijos que otros grandes grupos religiosos, según investigaciones de medios como DW y The Independent.

"Son los bebés", afirmó el demógrafo principal de Pew, Conrad Hackett, al explicar que la conversión y otras formas de cambio de identidad religiosa son factores mucho menos relevantes que las tasas de fecundidad.

En el período de 2020 a 2025, la tasa de fecundidad de las mujeres musulmanas fue de 3,1 hijos, seguida por la de las mujeres cristianas con 2,5, según Pew. La tasa media de fecundidad de todas las demás mujeres fue de 1,6, por debajo del nivel de 2,1 que se considera necesario para que cada generación se reemplace a sí misma.

Por otro lado, aunque los hindúes y los judíos están creciendo en números absolutos, se proyecta que disminuirán como porcentaje de la población mundial. Pew anticipa que los budistas se reducirán tanto en número como en proporción de la población mundial, en parte debido a las caídas previstas en las poblaciones totales de China, Corea del Sur y Japón.

El estudio también menciona que Estados Unidos dejará de ser un país de mayoría cristiana en 2070.

Entre los hallazgos destacados, Pew pronostica que, en un plazo de 40 años, Estados Unidos dejará de tener una mayoría cristiana. Actualmente, los cristianos representan el 62% de la población, y se espera que caigan por debajo del 50% para 2065.

En Estados Unidos, se prevé que el número de cristianos disminuirá de unos 217 millones en 2020 a aproximadamente 174 millones en 2070.

En el vecino Canadá, se estima que los cristianos estarán por debajo del 50% para 2030, según Pew.

Una razón importante de esta caída es el aumento simultáneo del número de personas sin afiliación religiosa. Se proyecta que para 2070 representarán el 41% de la población de Estados Unidos y que superarán en número a los cristianos en Canadá.

La población mundial aumentará un 29% entre 2020 y 2070, según Pew. De los grupos religiosos analizados, se espera que musulmanes y cristianos sean los únicos que mantengan el ritmo, con un crecimiento del 30% para los cristianos y del 80% para los musulmanes.

Varias denominaciones protestantes históricas en Estados Unidos han enfrentado una disminución de miembros durante muchos años. Sin embargo, Jeffrey Brodd, profesor de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California en Sacramento, sugirió que podría haber un repunte tras las victorias en las elecciones al Congreso de varios demócratas activos en estas denominaciones, que tienden a ser moderadas a liberales.

Los "sin afiliación" crecen en algunas zonas

En muchos países, se ha observado un crecimiento sostenido de los "sin afiliación": personas ateas, agnósticas o sin afiliación religiosa.

Excluyendo a China, que tiene una alta proporción de "sin afiliación" pero enfrenta una fuerte disminución de su población total, se espera que este grupo crezca en más de 180 millones para 2070, según Pew.

Este grupo ya representa la mayoría de la población en 10 países, entre ellos la República Checa, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Uruguay y Vietnam. Se pronostica que Corea del Sur, Francia y Reino Unido se sumarán a este conjunto para 2070.