Buenos Aires, 18 noviembre (NA) — El 17 de noviembre, en medio de protestas masivas en Francia, la unidad policial CRS 8, especializada en el control de disturbios, no registró la presencia de ningún agente, según reportes de BFMTV. Esta situación se debió a que el 100 % del personal de la unidad manifestó la necesidad de acudir a un médico, lo que impidió su despliegue durante las manifestaciones.

Un agente de la unidad compartió su percepción de un creciente "hartazgo" entre los efectivos, lo que refleja un clima de descontento generalizado. "Es una medida humillante. Durante las últimas cuatro manifestaciones en París estuvimos apostados alrededor de [la plaza parisina de] Nation", comentó, subrayando que su función habitual no consiste en permanecer inactivos, sino en actuar rápidamente ante situaciones de crisis.

Poco antes de estos eventos, el sindicato policial Un1té emitió un comunicado en su cuenta de X, señalando el agotamiento que enfrentan los agentes. "La movilización no flaquea. Esta mañana, varios cientos de CRS agotados, distribuidos en casi una decena de compañías, se ven obligados a consultar a su médico. Al mismo tiempo, el personal administrativo, técnico y especializado asignado a los CRS está en huelga", indicaron.

Linda Kebbab, secretaria nacional del sindicato, también se pronunció sobre la situación, criticando a las autoridades por no haber anticipado la crisis. "No vieron venir este gran movimiento de agotamiento y de ira entre aquellos a quienes representamos, aunque llevamos meses advirtiéndoles sobre la situación. Visiblemente, nuestros altos responsables son tan visionarios y capaces de analizar como lo fueron para prevenir la violencia", observó, resaltando la falta de respuestas efectivas ante el descontento del personal.