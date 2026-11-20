Protestas en Europa: manifestantes se unen contra el costo de la vida y la militarización
Un movimiento coordinado de manifestantes en Europa busca presionar a los gobiernos frente al aumento del costo de la vida y la militarización. Las protestas se realizarán este fin de semana en varios países.
FOTO: Imagen de una protesta tumultuosa que tuvo lugar en Francia.
Manifestantes de varios países europeos saldrán a las calles a partir de este fin de semana en una muestra de solidaridad transfronteriza contra el aumento del costo de la vida y la militarización, en un intento de aumentar la presión sobre sus gobiernos.
Tras semanas de protestas en varios países (de las que fue informando la Agencia Noticias Argentinas), sindicatos y activistas de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Portugal subieron la apuesta convocando manifestaciones simultáneas, que se desarrollarán a lo largo del fin de semana.
Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación o la militarización, describe un medio europeo.
En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible.
Y en España, coincide con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, subraya el sitio RFI.
Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también este viernes una huelga internacional de la juventud, bajo el lema "Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras".
Lectura rápida
¿Qué están protestando los europeos?
Se oponen al aumento del costo de la vida y a la militarización en varios países.
¿Quiénes participan en las protestas?
Manifestantes de Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Portugal se han unido a la causa.
¿Cuándo se realizarán las manifestaciones?
Las protestas se llevarán a cabo durante este fin de semana.
¿Dónde se realizarán las manifestaciones?
En varias ciudades de Europa, incluyendo importantes capitales.
¿Por qué es significativo este movimiento?
Representa una solidaridad transfronteriza y una respuesta coordinada a problemas comunes.
[Fuente: Noticias Argentinas]