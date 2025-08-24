FOTO: Profar impulsa dos en el 8vo y Bravos ganan 4-3 para evitar barrida de Mets

ATLANTA (AP) — Jurickson Profar impulsó dos carreras con un sencillo con las bases llenas y dos outs en la octava entrada, llevando el domingo a los Bravos de Atlanta a una victoria de 4-3 sobre los Mets de Nueva York.

El sencillo de Profar le dio a Atlanta una ventaja de 4-2. El dominicano Juan Soto conectó un sencillo impulsor para Nueva York en la novena antes de que el cubano Raisel Iglesias lograra su salvamento número 22.

Los Mets cayeron a siete juegos de distancia, su mayor desventaja de la temporada, de los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, antes de una serie de tres juegos entre los equipos que comenzó el lunes por la noche en el Citi Field.

David Peterson permitió dos carreras en cinco 2/3 entradas, quedándose a un out de dar a los Mets su tercera apertura consecutiva de al menos seis entradas.

Tyler Kinley (2-3) lanzó la octava para llevarse la victoria.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1. El dominicano Ronny Mauricio de 4-1. El venezolano Luis Torrens de 3-1.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2.