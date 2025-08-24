Profar impulsa dos en el 8vo y Bravos ganan 4-3 para evitar barrida de Mets
En un emocionante final, Jurickson Profar impulsó dos carreras en la octava entrada, llevando a los Bravos de Atlanta a un triunfo de 4-3 ante los Mets de Nueva York, evitando así la barrida.
24/08/2025 | 17:59Redacción Cadena 3
FOTO: Profar impulsa dos en el 8vo y Bravos ganan 4-3 para evitar barrida de Mets
ATLANTA (AP) — Jurickson Profar impulsó dos carreras con un sencillo con las bases llenas y dos outs en la octava entrada, llevando el domingo a los Bravos de Atlanta a una victoria de 4-3 sobre los Mets de Nueva York.
El sencillo de Profar le dio a Atlanta una ventaja de 4-2. El dominicano Juan Soto conectó un sencillo impulsor para Nueva York en la novena antes de que el cubano Raisel Iglesias lograra su salvamento número 22.
Los Mets cayeron a siete juegos de distancia, su mayor desventaja de la temporada, de los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, antes de una serie de tres juegos entre los equipos que comenzó el lunes por la noche en el Citi Field.
David Peterson permitió dos carreras en cinco 2/3 entradas, quedándose a un out de dar a los Mets su tercera apertura consecutiva de al menos seis entradas.
Tyler Kinley (2-3) lanzó la octava para llevarse la victoria.
Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1. El dominicano Ronny Mauricio de 4-1. El venezolano Luis Torrens de 3-1.
Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Los Bravos de Atlanta vencieron 4-3 a los Mets de Nueva York gracias a un sencillo de Jurickson Profar.
¿Quién destacó en el partido?
El jugador que destacó fue Jurickson Profar, que impulsó dos carreras en la octava entrada.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el domingo, 24 de agosto de 2025.
¿Dónde se jugó?
El encuentro se desarrolló en Atlanta.
¿Cuál fue el estado de los equipos tras el partido?
Los Mets quedaron a siete juegos de los Filis, su mayor desventaja de la temporada.
[Fuente: AP]