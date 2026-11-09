Presidente de Paraguay exonera a contribuyentes afectados por la disolución de Ueno Bank

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha declarado que ha ordenado la exoneración de multas y recargos para los contribuyentes que se vieron afectados por la disolución de Ueno Bank. Esta medida busca aliviar la carga de quienes enfrentan problemas debido a esta situación.

El anuncio fue realizado por el mandatario después de mantener una reunión con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, en el Palacio de Gobierno, en la capital Asunción, según lo constató la Agencia Noticias Argentinas.

Además, Alliana ha instruido a Orué para que se faciliten las obligaciones tributarias de aquellos que operaban exclusivamente con Ueno Bank, cuyos fondos fueron congelados tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre.

El presidente expresó: "Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó", subrayando la importancia de esta decisión a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con información proporcionada por el BCP, el banco disuelto tenía una vasta cartera de clientes, alcanzando a más de 2,9 millones de personas en todo el país, lo que resalta la magnitud del impacto de esta medida.