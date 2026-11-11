Portugal toma medidas drásticas: cierra escuelas y servicios ante la llegada de una tormenta atlántica

FOTO: Portugal cierra todas las escuelas y servicios no esenciales ante una gran tormenta atlántica

LISBOA (AP) — Portugal ha tomado la decisión de cerrar todas sus escuelas y suspender los servicios públicos no esenciales el miércoles, en anticipación a la llegada de una gran tormenta del Atlántico que se dirige hacia el territorio continental del país.

Las calles de diversas ciudades permanecen mayormente desiertas, tras el llamado del gobierno a la población para que se resguarde en sus hogares. Se prevé que la tormenta Charles traiga consigo intensas lluvias y un mar agitado que azotará la costa portuguesa, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora (85 millas por hora).

Este evento marca la primera vez que, según los registros, las aproximadamente 8.000 escuelas en Portugal han cancelado clases a nivel nacional debido a un pronóstico de tormenta. En la capital, Lisboa, se han observado autobuses sin pasajeros transitando por las calles, algunas de las cuales se han inundado como consecuencia de desagües obstruidos.

Además, una cadena nacional de supermercados ha cerrado sus tiendas como medida de precaución, y una conferencia internacional de tecnología que se lleva a cabo en Lisboa, con la participación de unas 70.000 personas, ha decidido cancelar las actividades programadas para el día.

El gobierno de centroderecha ha enfrentado críticas severas en enero por su respuesta inadecuada ante la tormenta Kristin, que causó daños significativos en el centro de Portugal, derribando miles de árboles y dejando reparaciones pendientes.

Se espera que la parte más intensa de la tormenta Charles impacte la costa atlántica el miércoles por la tarde y noche, luego de haber afectado a la isla portuguesa de Madeira el martes, donde se registraron vientos de 130 km/h (81 mph).