Las corridas de toros están programadas para regresar a la televisión en Portugal en 2027, luego de seis años de ausencia en la programación de la cadena pública RTP. Esta decisión fue tomada por el Parlamento, a pesar del rechazo que ha suscitado, manifestado en una petición que ya cuenta con más de 86.000 firmas.

En el contexto de la votación de los Presupuestos del Estado para el próximo año, la propuesta presentada por el partido de la derecha radical Chega fue aprobada, recibiendo el apoyo de otros dos partidos conservadores, los socialdemócratas (PSD) y los democristianos (CDS-PP). Los socialistas optaron por la abstención, mientras que los partidos de la izquierda se manifestaron en contra.

Un año atrás, el PSD, que es el partido del primer ministro Luís Montenegro, había votado en contra de una iniciativa similar. Sin embargo, en esta ocasión, decidieron respaldar la propuesta de Chega, que se presenta por tercera vez.

La legislación aprobada establece que, durante el año 2027, la RTP debe "garantizar, en cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le incumben en virtud del contrato de concesión en vigor, la emisión de espectáculos taurinos en sus servicios de programas de televisión, como parte del patrimonio de la cultura popular portuguesa", según informaron Euronews y medios locales.

Adicionalmente, se estipula que la RTP, ejerciendo su autonomía editorial y respetando la independencia establecida en la Constitución, tiene la facultad de seleccionar los espectáculos que se emitirán, así como los horarios y servicios de programación correspondientes.

La decisión del Parlamento ha generado una fuerte controversia dentro de la RTP. El presidente del Consejo de Administración de la emisora pública, Nicolau Santos, describió la medida como una violación de la Ley de la Televisión, interpretándola como un intento de interferir en la autonomía editorial del canal. "Esto me parece gravísimo. Abre una caja de Pandora y pienso que, seguramente, habrá una reflexión muy grande sobre esta medida", declaró a la emisora TSF.

Por su parte, la Comisión de Trabajadores de la RTP ha denunciado que esta propuesta representa un "ataque a la autonomía" de la empresa y una "intromisión peligrosa y rancia del poder político" en las decisiones editoriales de un medio de comunicación.

Petición pública contra la emisión de corridas de toros

La iniciativa de recolectar firmas en contra de la emisión obligatoria de corridas de toros en la RTP ha superado las 86.000 firmas y continúa sumando apoyos a un ritmo acelerado.

Los promotores de la petición argumentan que "la tauromaquia es una práctica polémica, que implica sufrimiento animal y cuya emisión televisiva no debe imponerse por decisión política, mucho menos mediante una obligación atribuida a un operador público financiado por los contribuyentes".

Según datos de la Inspección General de las Actividades Culturales de Portugal, en 2025 se llevaron a cabo 147 espectáculos taurinos en el territorio continental del país, siendo más de la mitad de ellos en la región del Alentejo, al sur de Portugal.

La RTP había dejado de emitir corridas de toros tras la temporada de 2020. Ese año, marcado por la pandemia de la Covid-19, solo se transmitieron dos corridas, el 28 de agosto, en la Plaza de Toros de Monforte, y el 11 de septiembre, la Corrida de las Vendimias en la Arena de Almeirim.

En 2021, la cadena pública interrumpió definitivamente las emisiones taurinas en su parrilla, alineándose con la tendencia de otras cadenas internacionales de servicio público.