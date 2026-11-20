Buenos Aires, 20 noviembre (NA) — Dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron en territorio polaco, tras una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, según confirmó en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Según el titular polaco, esta mañana "se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa", informaron medios internacionales.

Además, "este ataque de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania", describió.

Precisó que uno de los proyectiles, un misil de crucero Ch-101, cayó en Nowy Lipowiec, en el distrito de Bilgoraj (voivodato de Lublin).

El segundo impacto se registró en Rudnik nad Sanem, en el voivodato de Subcarpacia, resume el sitio dw.

Y el dron a reacción cayó en Molodycz, todos ellos a menos de 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana, mientras que no se informó de víctimas.

Kosiniak-Kamysz calificó los hechos de "una provocación más de la Federación Rusa".

Y anunció que solicitará "a los mandos de la OTAN un aumento de fuerzas y medios en el marco de la operación Eastern Sentry" porque su país no admite que se lo intente "asustar ni intimidar".

Durante la incursión, el espacio aéreo de Polonia fue patrullado por cazas polacos F-16 y aviones de combate suecos Gripen, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

Lectura rápida ¿Qué sucedió en Polonia?

Dos misiles rusos y un dron impactaron en territorio polaco tras una ofensiva contra Ucrania. ¿Quién confirmó el ataque?

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, fue quien hizo la declaración oficial. ¿Dónde cayeron los misiles?

Uno en Nowy Lipowiec y otro en Rudnik nad Sanem, ambos en Polonia. ¿Qué respuesta hubo de Ucrania?

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó solidaridad y ofreció colaboración en la investigación. ¿Qué medidas tomará Polonia?

Solicitará un aumento de fuerzas de la OTAN en respuesta a las provocaciones rusas.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó rápidamente la solidaridad de su país con Polonia.

Y ofreció colaboración en la investigación a través de un mensaje en la plataforma X, donde escribió que este incidente "demuestra las amenazas que la agresión rusa supone para toda Europa y la comunidad transatlántica".

Desde diciembre de 2022, se produjeron otras tres incursiones de proyectiles o drones rusos en el espacio aéreo polaco: en ese mes, un misil caído en Przewodów causó dos muertos, mientras que en julio de 2026, otro misil ruso cayó en Polonia.

En septiembre de 2025, varios drones de Rusia entraron en Polonia y algunos acabaron impactando en tierra, un episodio que el primer ministro Donald Tusk describió después como "drones de Putin", en referencia al presidente ruso.

El pasado noviembre, Polonia denunció también la incursión de un helicóptero ruso en su espacio aéreo.

Agencia NA