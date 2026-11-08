Polonia inicia luto nacional tras tiroteo en Cracovia, el agresor tenía ideología extrema

CRACOVIA, Polonia — Polonia comenzó dos días de luto nacional el domingo, tras el ataque perpetrado por un hombre de 24 años con ideologías de extrema derecha que embistió su vehículo en una concurrida plaza del centro de Cracovia y abrió fuego. El agresor dejó un saldo trágico de seis personas fallecidas y 15 heridas antes de ser neutralizado por disparos de la policía.

Este ataque, que el ministro de Defensa de Polonia calificó como un "acto terrorista", tuvo lugar el sábado en la plaza del Mercado, un icónico punto turístico en el casco antiguo de Cracovia. Al caer la noche, los dolientes comenzaron a dejar velas en homenaje a las víctimas, mientras que la plaza continuaba parcialmente cerrada mientras las autoridades llevaban a cabo su investigación.

En un giro escalofriante, las autoridades encontraron tres cuerpos en la casa familiar del atacante en Ostrowiec Swietokrzyski, a aproximadamente 150 kilómetros al noreste de Cracovia. La policía confirmó que se trataba de la hermana, la madre y el padre del agresor, quienes probablemente habían muerto a causa de heridas de bala.

Entre las víctimas del tiroteo, cuatro mujeres y dos hombres perdieron la vida. Tres de las mujeres y uno de los hombres eran de nacionalidad polaca, mientras que un hombre británico y una mujer de otro país no identificado también estaban entre los fallecidos, según informó Krzysztof Jan Kleczar, gobernador regional de Malopolska.

Los dos agentes de policía que detuvieron al atacante, elogiados por su valentía, permanecen hospitalizados. Uno de ellos está en estado crítico, mientras que el otro ha despertado de un coma. Las autoridades han hecho un llamado a la donación de sangre para ayudar al policía más gravemente herido. Kleczar destacó que sin la intervención rápida y desinteresada de estos dos jóvenes, el número de víctimas podría haber sido significativamente mayor.

Entre los heridos, cinco personas no polacas fueron reportadas, provenientes de Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria. El atacante, quien también se encuentra en estado crítico tras múltiples cirugías, generó confusión respecto a su edad, inicialmente reportada como 25 y luego confirmada como 24.

La matanza representa un sombrío hito para Polonia, donde los tiroteos masivos son raros. Sin embargo, el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, reveló que el atacante tenía inclinaciones "muy radicales" y "ultranacionalistas", indicando que estaba fascinado por ideologías de extrema derecha.

Videos de testigos en redes sociales muestran a personas huyendo de la plaza, mientras el personal de emergencias intentaba reanimar a las víctimas. En una grabación, se observa a un agente de policía disparando contra el atacante, quien yacía en el suelo, antes de que el propio agente se desplomara.

Kleczar también señaló que el padre del atacante poseía legalmente más de 10 armas, y que el propio agresor tenía acceso a armas. En Polonia, alrededor de 411.000 personas tienen permisos de armas en un país con una población de 37 millones, y el interés por la posesión de armas ha ido en aumento.

Los tiroteos masivos son inusuales en Polonia, aunque a mediados de octubre, se registraron tres ataques en escuelas de la provincia de Mazovia, que resultaron en un muerto y varios heridos, incluidos niños. Los atacantes utilizaron cuchillos y otros objetos afilados.

El equipo militar del atacante de Cracovia, así como su apariencia, se asemejaban a los de otros "actores solitarios de extrema derecha" que han llevado a cabo ataques en Europa, según Kacper Rekawek, investigador del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en La Haya. "Hemos tenido intentos antes, pero ahora podemos afirmar que este tipo de ataques se han vuelto exitosos en Polonia", concluyó.