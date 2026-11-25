Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, confirmó que el país implementará una zona de exclusión aérea en la frontera con Ucrania. Esta medida responde a las constantes violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia en el contexto de la guerra de agresión de Moscú.

"El gobierno ya está preparando una ordenanza que debería entrar en vigor a finales de diciembre o principios de enero", afirmó Tomczyk, según reportó el medio DW.

El viceministro también mencionó que se alentará a los aliados de la OTAN a adoptar este principio a lo largo del flanco oriental, destacando que Polonia ha sido pionera en esta iniciativa, seguida por los estados bálticos.

Actualmente, Polonia ya mantiene un control riguroso sobre el tráfico aéreo en su frontera. Tomczyk añadió que la zona de exclusión aérea abarcará varias decenas de kilómetros de territorio desde la frontera y ofrecerá un respaldo adicional a las fuerzas armadas polacas.