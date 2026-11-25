Polonia establecerá zona de exclusión aérea en su frontera con Ucrania ante amenazas rusas
El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, anunció que la normativa entrará en vigor a fines de diciembre o enero. Se busca que otros países de la OTAN sigan este ejemplo.
FOTO: El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk.
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, confirmó que el país implementará una zona de exclusión aérea en la frontera con Ucrania. Esta medida responde a las constantes violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia en el contexto de la guerra de agresión de Moscú.
"El gobierno ya está preparando una ordenanza que debería entrar en vigor a finales de diciembre o principios de enero", afirmó Tomczyk, según reportó el medio DW.
El viceministro también mencionó que se alentará a los aliados de la OTAN a adoptar este principio a lo largo del flanco oriental, destacando que Polonia ha sido pionera en esta iniciativa, seguida por los estados bálticos.
Actualmente, Polonia ya mantiene un control riguroso sobre el tráfico aéreo en su frontera. Tomczyk añadió que la zona de exclusión aérea abarcará varias decenas de kilómetros de territorio desde la frontera y ofrecerá un respaldo adicional a las fuerzas armadas polacas.
Lectura rápida
¿Qué anunció Polonia?
Establecerá una zona de exclusión aérea en su frontera con Ucrania.
¿Quién lo declaró?
El anuncio fue realizado por el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk.
¿Cuándo entrará en vigor?
La ordenanza se espera que comience a aplicarse a finales de diciembre o principios de enero.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
Proteger el espacio aéreo polaco ante las incursiones rusas y apoyar a las fuerzas armadas.
¿Qué otros países se alentarán a actuar?
Se instará a otros aliados de la OTAN a establecer medidas similares en el flanco oriental.
[Fuente: Noticias Argentinas]