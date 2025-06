Pezeshkian mantuvo firme postura sobre actividades nucleares y criticó a Israel

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró hoy que su país no aceptará reducir sus actividades nucleares a cero, según un comunicado emitido por su oficina.

"Estamos listos para cooperar y construir confianza respecto a nuestras actividades nucleares pacíficas", manifestó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una conversación telefónica. "Pero no aceptaremos reducir las actividades nucleares a cero de ninguna manera", enfatizó.

Pezeshkian destacó que su gobierno ha buscado la cooperación con todas las naciones bajo el principio del respeto mutuo. Sin embargo, culpó a Israel de obstaculizar estos esfuerzos, citando el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en julio de 2024 en Teherán, poco después de asumir el cargo.

Acusó a Israel de transgredir de forma persistente el derecho internacional a través de acciones militares, incluidos los recientes ataques contra Irán. Afirmó que Irán no busca desarrollar armas nucleares y que está dispuesto a ofrecer garantías sobre la intención pacífica de su programa.

Por su parte, el presidente francés manifestó que su país no ha estado involucrado en el ataque militar de Israel contra Irán y no lo respalda, subrayando que Francia condena cualquier agresión contra instalaciones que no sean militares ni nucleares.

Macron agregó que su nación se ha enfocado en detener el conflicto armado y en reducir las tensiones, recordando que Francia respeta la integridad y soberanía de las naciones y sostiene que intentar influir en la soberanía de los estados mediante presiones y amenazas no es un enfoque adecuado.

La conversación se desarrolló en medio de las actuales hostilidades. El 13 de junio, Israel realizó ataques aéreos significativos contra instalaciones nucleares y militares en Irán, ocasionando la muerte de varios altos mandos y científicos nucleares. Irán respondió con ataques de misiles y drones.

Hasta el momento, más de 400 iraníes han perdido la vida y más de 3.000 han resultado heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Irán. En Israel, han fallecido 24 civiles debido a los ataques de misiles iraníes, según las autoridades locales.