Perú rinde homenaje monumental al Papa con una estatua de 14 metros en el Callao

FOTO: El monumento más grande del mundo dedicado a León XIV.

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) — Perú se prepara para recibir al papa León XIV con una impresionante efigie de 14 metros, que se encuentra en el Callao, según informaron medios internacionales.

Se trata de la estatua más grande del mundo dedicada al papa León XIV, según detallaron las autoridades.

La obra fue inaugurada dos días antes de la llegada del Sumo Pontífice al país sudamericano, proveniente de Argentina.

Construida en fibra de vidrio en un plazo de 45 días, la estructura cuenta con un acabado en mármol blanco. Representa al pontífice con vestimenta papal y los brazos extendidos hacia el océano Pacífico.

El monumento, que fue financiado por la entidad Caja Huancayo, fue realizado por los artistas locales Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong. Se encuentra ubicado en una plaza frente al océano Pacífico, en la provincia portuaria del Callao, cercana a la capital, Lima.

Durante el acto de bendición, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, expresó que el Papa "seguramente pasará por acá" el 16 de noviembre, cuando visite la Casa de Acogida para ancianos del Callao.

En esta diócesis, el pontífice ejerció como administrador apostólico entre 2020 y 2021, en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19.

García Camader agradeció a las autoridades locales por "este signo de fe y esperanza" y destacó la preparación de la zona, que también incluye un mural dedicado al Sumo Pontífice, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas.

Respecto a la situación social de la provincia, el representante episcopal subrayó el mensaje pacifista que representa la visita frente a los problemas de inseguridad en el primer puerto peruano.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, declaró: "El monumento representa un homenaje que hace el pueblo católico a nuestro papa peruano".

Mientras tanto, varios pobladores expresaron -a Telesur- su entusiasmo ante la llegada del Papa.

León XIV residió en Perú

León XIV vivió más de 20 años en Perú, desempeñando funciones desde misionero hasta obispo en la diócesis de Chiclayo durante ocho años.

El itinerario oficial incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de recorridos por Zaña y Santa Cruz de Succhabamba.

Agencia NA