Buenos Aires, 19 noviembre (NA) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que había decidido asumir la "responsabilidad política" en los casos que han causado afectaciones, ya sea por la corrupción, por tragedias o por crisis que haya vivido este país, razón por la cual no renunció. Su respuesta fue firme ante un cuestionamiento a fondo de la periodista Susanna Griso durante un programa de televisión, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

La reportera mencionó diferentes hechos como "115 muertos en dos accidentes de tren en nueve meses; cuatro años sin presentar presupuestos, ni siquiera hacer el amago de presentarlos; un rosario de casos de corrupción, algunos condenados, otros en proceso".

Continuó con otras cuestiones, diciendo: "Ábalos, Santos Cerdán, las presuntas cloacas, el rescate de Plus Ultra, la imputación de toda la cúpula de la SEPI, la imputación de la directora de la Guardia Civil, de la gerente del Partido Socialista, la condena a su hermano, al fiscal general del Estado, también el juicio que le han abierto a su mujer. ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?".

Sánchez aseguró que durante su mandato había atravesado momentos complejos como la pandemia, "los ‘shocks’ energéticos" a consecuencia de los conflictos internacionales y las danas, y en todos había respondido "dando la cara".

"Creo que hemos respondido siempre de la misma forma: dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo las responsabilidades", afirmó, según la crónica de un medio internacional.

Recordó la renuncia del exministro de Transportes de España Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y recalcó que durante la Administración conservadora de Mariano Rajoy (2011-2018) también ocurrió el accidente ferroviario en Angrois, en Santiago de Compostela, sin que se exigiera dimisión alguna dentro del gabinete.

"El Partido Socialista no pidió la dimisión entonces; el Partido Popular la ha pedido ahora, nosotros hemos asumido esa responsabilidad y ahora lo que estamos es trabajando con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, para mejorar esa seguridad", sostuvo finalmente Sánchez.