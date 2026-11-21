Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- El Ministerio Público de Paraguay anunció el inicio de una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón, relacionada con la presunta frustración de la persecución y ejecución penal en torno a las diligencias del intervenido Ueno Bank.

Esta causa surge en el contexto de las investigaciones sobre el escándalo financiero que llevó a la destitución mediante juicio político y a la detención preventiva del expresidente Santiago Peña.

La decisión de abrir esta causa se hizo pública pocas horas después de que Rolón se presentara ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, donde denunció un presunto lawfare o persecución jurídica en su contra.

El exjefe del Ministerio Público había presentado su renuncia el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores propusiera un juicio político en relación a su manejo del expediente de Ueno Bank y las denuncias vinculadas al caso.

En su intervención ante el organismo internacional, Rolón señaló la posibilidad de represalias institucionales y una persecución penal motivada por intereses políticos y mediáticos. Además, solicitó que se le brinde seguimiento internacional a su situación y pidió que el Estado paraguayo garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.

Para llevar adelante las diligencias contra el exfiscal general, el Ministerio Público ha designado un equipo de fiscales compuesto por Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero. Estos fiscales, que desempeñan sus funciones en Asunción, estarán a cargo de la causa abierta tras la crisis institucional que rodea a la entidad bancaria.