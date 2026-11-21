Paraguay investiga al exfiscal general por presuntas irregularidades en Ueno Bank
El Ministerio Público paraguayo investiga al exfiscal general Emiliano Rolón por posibles irregularidades en el caso Ueno Bank, tras su denuncia ante la ONU sobre una supuesta persecución judicial en su contra.
FOTO: Paraguay abrió una causa penal contra exfiscal general por Ueno Bank.
Buenos Aires, 21 de noviembre (NA) -- El Ministerio Público de Paraguay anunció el inicio de una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón, relacionada con la presunta frustración de la persecución y ejecución penal en torno a las diligencias del intervenido Ueno Bank.
Esta causa surge en el contexto de las investigaciones sobre el escándalo financiero que llevó a la destitución mediante juicio político y a la detención preventiva del expresidente Santiago Peña.
La decisión de abrir esta causa se hizo pública pocas horas después de que Rolón se presentara ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, donde denunció un presunto lawfare o persecución jurídica en su contra.
El exjefe del Ministerio Público había presentado su renuncia el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores propusiera un juicio político en relación a su manejo del expediente de Ueno Bank y las denuncias vinculadas al caso.
En su intervención ante el organismo internacional, Rolón señaló la posibilidad de represalias institucionales y una persecución penal motivada por intereses políticos y mediáticos. Además, solicitó que se le brinde seguimiento internacional a su situación y pidió que el Estado paraguayo garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.
Para llevar adelante las diligencias contra el exfiscal general, el Ministerio Público ha designado un equipo de fiscales compuesto por Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero. Estos fiscales, que desempeñan sus funciones en Asunción, estarán a cargo de la causa abierta tras la crisis institucional que rodea a la entidad bancaria.
Lectura rápida
¿Qué se investiga?
El exfiscal general Emiliano Rolón es objeto de una investigación penal por posibles irregularidades relacionadas con Ueno Bank.
¿Quién está a cargo de la investigación?
El Ministerio Público designó a los fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero para llevar adelante la causa.
¿Cuándo se inició la investigación?
La causa penal fue abierta el 21 de noviembre, horas después de que Rolón denunciara ante la ONU.
¿Qué denunció Rolón ante la ONU?
Rolón alertó sobre una posible persecución jurídica en su contra y pidió protección internacional.
¿Cuál es el contexto de la investigación?
La investigación se origina en el marco de un escándalo financiero que llevó a la destitución del expresidente Santiago Peña.
[Fuente: Noticias Argentinas]