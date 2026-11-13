Paraguay busca proteger empleos mediante control temporal de empresas tras crisis de Ueno Bank
El presidente Pedro Alliana enviará al Congreso un proyecto para evitar despidos en empresas afectadas y garantizar la continuidad de estas, tras la disolución de Ueno Bank.
FOTO: Pedro Alliana, nuevo presidente paraguayo
Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El Gobierno de Paraguay impulsará una ley para evitar el cierre de empresas vinculadas a Ueno Bank y proteger los puestos de trabajo de sus empleados, luego de la disolución de la entidad financiera.
El presidente Pedro Alliana anunció que enviará al Congreso un proyecto que contempla designar administradores temporales durante ocho meses, apartar a los actuales directivos y ordenar las cuentas de las compañías para que puedan continuar operando.
"Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo", expresó el mandatario en su cuenta de X.
En ese marco, el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que la iniciativa permitirá al Estado asumir de manera transitoria la administración de las firmas vinculadas a entidades financieras en proceso de resolución.
En conferencia de prensa, aclaró que el Estado no se hará cargo de las deudas de esas empresas y que se establecerán restricciones para evitar transferencias de bienes, distribución de dividendos, pagos de créditos a accionistas y movimientos de fondos fuera de las operaciones habituales.
Además, precisó que la medida no alcanzará automáticamente a todas las compañías que hayan tenido relaciones comerciales con Ueno Bank, sino que se aplicarán criterios específicos de vinculación y control.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta busca preservar los activos de las empresas, garantizar el pago de salarios y evitar despidos.
Lectura rápida
¿Qué busca el proyecto de ley?
Proteger los empleos y evitar el cierre de empresas vinculadas a Ueno Bank.
¿Quién anunció la iniciativa?
El presidente Pedro Alliana.
¿Cuánto tiempo durará el control estatal?
Ocho meses, con la designación de administradores temporales.
¿Qué no asumirá el Estado?
El Estado no se hará cargo de las deudas de las empresas afectadas.
¿Qué se busca garantizar con la medida?
El pago de salarios y la continuidad operativa de las empresas.
[Fuente: Noticias Argentinas]