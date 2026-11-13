Paraguay: amplían cargos contra Santiago Peña por caso Ueno Bank y lo acusan de asociación criminal

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El pasado viernes, la Fiscalía de Paraguay decidió ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña, incorporando el posible delito de asociación criminal al caso Ueno Bank. Este nuevo cargo se suma a las acusaciones de lesión de confianza y administración en provecho propio, por las cuales el exmandatario se encuentra en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

La ampliación de la imputación también involucra al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos del BCP, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola, según informaron los diarios ABC y Última Hora, así como Noticias Argentinas.

En este momento, Carvallo ya está procesado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos falsos y administración en provecho propio; mientras que Insfrán Ibarrola enfrenta cargos por lesión de confianza grave.

Además, el Ministerio Público ha presentado imputaciones contra los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos en la mañana del viernes.

El documento de imputación detalla que los acusados habrían formado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal, destinada a subordinar el sistema financiero y los órganos de control a los intereses del Grupo Vázquez/Ueno Bank.

Se alega que Santiago Peña Palacios habría ubicado estratégicamente a personas de su confianza en posiciones clave: Carvallo Spalding en la presidencia del BCP, Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos, y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González en el Directorio del ente regulador.

Fiscalía señala a Peña como "jefe de una estructura"

La Fiscalía considera que esta estructura operó bajo un esquema de división de tareas, donde cada miembro utilizó su posición pública para asegurar el blindaje legal, la continuidad operativa fraudulenta y la impunidad del grupo empresarial. En este contexto, se señala a Peña como el "jefe de la estructura", quien habría actuado desde la presidencia y mantenido reuniones clandestinas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, para coordinar las actividades del grupo.

Se menciona que Peña habría dado directivas públicas e institucionales para no intervenir en la entidad y habría evitado que se hicieran públicas las alertas sobre la insolvencia de la entidad bancaria.