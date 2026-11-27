FOTO: Pakistán se alista para cumbre a tres con Arabia Saudí y Turquía bajo pacto de defensa trilateral

ISLAMABAD (AP) — Pakistán se dispone a acoger conversaciones el viernes con Arabia Saudí y Turquía en el marco de un pacto trilateral de defensa que considera que un ataque contra cualquiera de sus miembros lo es contra los tres, manifestaron dos funcionarios de seguridad.

La reunión en Islamabad se centrará en la situación en Oriente Medio, incluidos los ataques en curso contra Arabia Saudí por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, explicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar en público la cumbre.

Las banderas verdiblancas de Pakistán decoraban las calles de Islamabad junto a las rojas de Turquía y las verdes de Arabia Saudí, aportando un toque de color mientras la comitiva que transportaba a los delegados avanzaba por la capital bajo estrictas medidas de seguridad antes del encuentro.

Mientras, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aprobó formalmente el acuerdo entre los tres países, completando el proceso de ratificación del pacto de defensa, según el Diario Oficial de Turquía el viernes.

A principios de mes, los legisladores turcos aprobaron el acuerdo por 279 votos a favor y 119 en contra en el Parlamento, pese a las objeciones de los partidos de la oposición, que sostienen que el acuerdo podría arrastrar al país a guerras regionales y poner a sus soldados en peligro.

Funcionarios turcos han señalado que Ankara está considerando enviar asistencia militar a Arabia Saudí, pero insisten en que el acuerdo de La Meca es defensivo y que no se desplegarían tropas para combatir en Yemen ni para atacar a los hutíes.

Pakistán ha afirmado que el pacto tiene una naturaleza puramente defensiva y no está dirigido contra nadie, incluido Irán, y que la alianza trilateral refleja un deseo compartido de reforzar la cooperación estratégica en materia de seguridad.

Se espera que altos diplomáticos, así como funcionarios de defensa y militares de los tres países, analicen maneras de disuadir amenazas, ampliar la cooperación militar, compartir inteligencia y reforzar los vínculos en la industria de defensa, indicaron los funcionarios. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif; el ministro de Exteriores, Ishaq Dar; y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, asistirán a la reunión.

Asif ha declarado que Pakistán utilizará "cualquier medio disponible" para defender a Arabia Saudí de ataques hutíes.

Sin embargo, Pakistán aún está inmerso en gestiones, con ayuda de países de Oriente Medio como Qatar, para instar a Estados Unidos e Irán a volver a la mesa de negociaciones con el fin de poner fin al conflicto que salpica la región y más allá a través del diálogo. Pakistán había mediado en junio un acuerdo provisional entre ambas partes.

La reunión del viernes del Comité Estratégico, Político y de Defensa se enmarca en el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, que fue firmado en agosto en la ciudad santa saudí por el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman, Erdogan y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El gobierno de Pakistán no ha revelado detalles antes de la reunión, pero las autoridades declararon feriado local en Islamabad para reducir los desplazamientos como parte de las medidas de seguridad para el encuentro. La policía de tránsito de la capital anunció desvíos y recomendó a los conductores utilizar rutas alternativas para facilitar la circulación de las delegaciones extranjeras.

Durante una reunión previa en Riad, las tres partes se comprometieron a implementar de inmediato lo que describieron como sus compromisos de defensa colectiva, incluidos arreglos para el despliegue rápido de fuerzas y capacidades militares acordadas en territorio saudí.

Según el acuerdo, la secretaría del grupo se ha establecido en Arabia Saudí, y el general paquistaní retirado Nauman Mahmood ha sido seleccionado como el primer secretario general. Él también asistirá a la reunión del viernes. El pacto tiene una validez de 10 años, tras lo cual los integrantes tendrían que avisar con tres meses de antelación antes de retirarse.