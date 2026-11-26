FOTO: Pakistán felicita a China por misión que llevó a astronauta pakistaní a estación espacial

ISLAMABAD (AP) — El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su felicitación a China el jueves por el exitoso lanzamiento de la misión Shenzhou 24, que transportó a un astronauta pakistaní a la estación espacial Tiangong. Este evento convirtió a Muhammad Zeeshan Ali en el primer integrante extranjero de una tripulación en llegar a dicha estación.

El astronauta, de 40 años, voló junto a los astronautas chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39 años, en la nave que despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste de China, el miércoles. Una vez en la estación, los astronautas se tomaron fotografías grupales con otros tres miembros de la misión Shenzhou 23.

En un comunicado emitido tras una reunión con el embajador chino Jiang Zaidong en su oficina en Islamabad, Sharif agradeció a China por ofrecer la oportunidad de participar en esta misión. Resaltó que este acontecimiento simboliza el recorrido de 240 millones de pakistaníes y refleja los sueños y aspiraciones de la juventud y la comunidad científica del país islámico.

La misión representa un hito, ya que es el primer vuelo conjunto de astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de China. Este evento forma parte de un acuerdo firmado entre Pakistán y China en febrero de 2025. Durante la misión, la tripulación llevará a cabo más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.