Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El economista español Pablo Hernández de Cos presidirá el Banco Central Europeo (BCE) desde el 7 de febrero de 2027, sucediendo a Christine Lagarde y convirtiéndose en el primer español en ocupar este puesto, en un contexto de alta inflación, crecimiento moderado e inestabilidad política en Europa, donde los países, especialmente Francia, enfrentan un alto nivel de endeudamiento.

El exgobernador del Banco de España, de 55 años, logró este jueves el consenso europeo necesario, tras el respaldo de Países Bajos, que había presentado inicialmente a Klaas Knot como candidato. Este apoyo se suma al que ya contaba de Francia y Alemania.

"Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE", comentó un diplomático de la UE tras las discusiones entre los jefes de Estado y de Gobierno europeos sobre el relevo en la cúpula del banco, que también incluye a los economistas Markus Brunnermeier, de Alemania, y Laurence Boone, de Francia, según reportó el sitio DW.

Lagarde dejará el BCE en febrero de 2027, antes de concluir su mandato, para poder abordar asuntos políticos con mayor libertad durante la campaña electoral de las presidenciales francesas que se celebrarán en abril próximo. Las encuestas actuales indican que Marine Le Pen, de extrema derecha, y Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda radical, podrían llegar a la segunda vuelta.

Hernández de Cos llega al BCE con un perfil técnico, en contraste con los últimos ocho años en los que los líderes, como Lagarde y el español Luis de Guindos, tenían un perfil político. Se espera que Hernández de Cos establezca una política monetaria que combata la inflación sin perjudicar el crecimiento, que hasta ahora ha resistido las subidas de las tasas de interés implementadas para controlar la inflación.

Su enfoque moderado, conocido en política monetaria como "paloma", favorece una política más expansiva y es más comprensivo con los países con altos niveles de deuda, en oposición a los "halcones", que priorizan mantener la inflación a raya mediante incrementos en las tasas de interés, incluso a costa del crecimiento económico.

Hernández de Cos, quien hasta ahora se desempeñaba como director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), ha señalado anteriormente los riesgos del alto endeudamiento y ha enfatizado la importancia de la disciplina fiscal. Sin embargo, es probable que esté dispuesto a intervenir si la situación en el mercado de bonos se deteriora, dado que los tipos de interés a largo plazo han aumentado, particularmente en Francia.

Hernández de Cos cuenta con una sólida reputación dentro del BCE, habiendo sido asesor de José Manuel González Páramo entre 2004 y 2007, quien fue responsable de operaciones de mercado en el comité ejecutivo y dirigió su tesis doctoral, según DW.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró este jueves el liderazgo de España en Europa tras la designación de Hernández de Cos como sucesor de Lagarde en el BCE. Sánchez expresó en las redes sociales: "Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho".

Tanto el Gobierno socialista de Sánchez como la oposición del PP han considerado a Hernández de Cos como el candidato idóneo para el puesto, congratulándose de que pueda ser el primer presidente español del BCE. Hernández de Cos dirigió el Banco de España entre junio de 2018 y junio de 2024, aunque fue nombrado por el conservador Mariano Rajoy (2011-2018) antes de la moción de censura que destituyó su Gobierno.

Entre 2019 y junio de 2024, presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un organismo internacional creado en 1975 que establece los requisitos de capital y liquidez que deben mantener los bancos para afrontar sus riesgos.