Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Un grupo de once Estados miembros de la UE ha solicitado a la Comisión Europea la creación de una nueva legislación destinada a proteger las obras sujetas a derechos de autor en la era de la inteligencia artificial.

Las naciones que apoyan esta iniciativa incluyen a Alemania, España, Polonia, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, quienes abogan por una protección más robusta para el sector cultural y creativo a medida que las tecnologías de IA continúan evolucionando.

En una nota enviada para el orden del día de la reunión de ministros de Cultura que se celebra este jueves y viernes, los once países expresan: "Pedimos a la Comisión Europea que presente una propuesta legislativa lo antes posible", según reporta Euronews y confirma Noticias Argentinas.

Los sistemas avanzados de IA, como los modelos de lenguaje de gran tamaño, son entrenados con billones de datos extraídos de diversas fuentes de internet, con frecuencia sin considerar si el material está protegido por derechos de autor.

El pulso entre las tecnológicas y los creadores

Desde la perspectiva del sector tecnológico, limitar el acceso a contenido protegido por derechos de autor podría dejar a Europa en desventaja frente a Estados Unidos y China en la carrera de la IA. En contraste, para las industrias creativas y culturales, las prácticas actuales son vistas como un robo masivo que amenaza sus medios de vida.

El documento destaca: "Desde que la IA ha pasado de ser un área de investigación a una herramienta de aplicación práctica, ha generado impactos significativos en los procesos creativos y en la percepción del arte y la cultura. Su influencia se hace cada vez más evidente, y la necesidad de actuar se vuelve urgente".

El equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de contenidos creados por personas también genera divisiones entre los gobiernos nacionales, donde los ministerios de Economía suelen alinearse con las empresas emergentes y los de Cultura con los creadores.

Bruselas prepara una reforma legal para 2027

Esta iniciativa representa el último esfuerzo de los ministerios de Cultura firmantes para lograr una nueva herramienta legislativa que proteja a los titulares de derechos de autor frente al rastreo de datos por parte de desarrolladores de IA. Se produce tras un llamado similar de ocho países en mayo, evidenciando un creciente apoyo a la propuesta.

El documento expresa: "El objetivo es proteger el trabajo creativo humano y, al mismo tiempo, permitir la innovación en IA en Europa. La innovación europea y el desarrollo de la IA requieren condiciones equitativas y competencia justa con proveedores no europeos, independientemente de dónde se haya desarrollado la IA".

Según su programa de trabajo, la Comisión tiene previsto presentar un paquete legislativo sobre transformación digital, simplificación y derechos de autor en el segundo trimestre de 2027.

A principios de este mes, el Ejecutivo comunitario llevó a cabo una consulta pública sobre posibles medidas para reforzar la protección de los derechos de autor, que incluye el uso de contenido protegido en la IA.

La UE ya cuenta con una Directiva de derechos de autor que permite a los creadores excluir sus obras del uso en el desarrollo de IA. En la nota, los países solicitan una acción rápida para facilitar esta opción de exclusión.