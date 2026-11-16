Ocho muertos y varios heridos en ataques armados en Porto Alegre, Brasil

Buenos Aires, 16 noviembre (NA-Xinhua) -- Al menos ocho personas han perdido la vida y cinco más han resultado heridas a raíz de una serie de ataques armados que se registraron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul. Las autoridades locales han confirmado estos hechos violentos.

Los ataques se llevaron a cabo principalmente en la zona norte de Porto Alegre y en el municipio de Alvorada, donde los agresores, que se desplazaban en vehículos, dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública, tanto en horas nocturnas como en la madrugada. Esta información fue corroborada por la Agencia Noticias Argentinas.

El incidente más grave ocurrió en el barrio de Sumaré, en Alvorada, donde cuatro personas murieron mientras se encontraban en un bar, al ser atacadas por los ocupantes de un vehículo que abrieron fuego contra el establecimiento. Las otras cuatro víctimas fatales se reportaron en distintos barrios de Porto Alegre.

Las indagatorias iniciales realizadas por las autoridades sugieren que los incidentes podrían estar vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales rivales que operan en la región. En uno de los ataques, los disparos fueron efectuados desde una motocicleta, mientras que en otros se utilizaron automóviles conducidos por presuntos sicarios.

Los cinco heridos han sido trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica, mientras que la Policía de Rio Grande do Sul ha indicado que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques, así como para establecer si existe una relación directa entre ellos e identificar a los responsables.