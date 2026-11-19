El tercer ataque aéreo ucraniano en cuatro días se dirigió al estratégico puente de Kerch, que une a Rusia con Crimea, la cual fue anexada de manera ilegal por Moscú. Este asalto, que ocurrió en la noche del jueves, provocó la interrupción del tráfico ferroviario en la zona, según informaron autoridades locales.

El tráfico de trenes por el puente se detuvo mientras las autoridades realizaban una evaluación de los daños. Sin embargo, se prevé que el servicio se reanude alrededor de las 4 de la tarde, según comunicó Sergei Aksyonov, el líder de Crimea designado por el Kremlin.

Los ataques de Ucrania parecen estar diseñados para avergonzar al presidente ruso, Vladímir Putin, en el contexto de su cumbre trilateral en China con los líderes Xi Jinping y Donald Trump. Además, buscan demostrar que Kiev aún posee capacidad ofensiva en la guerra y debilitar los argumentos de Moscú sobre una victoria inevitable.

El puente de Kerch es fundamental para el suministro de recursos tanto militares como civiles a Crimea, y representa un símbolo de la anexión ilegal realizada por Rusia en 2014. Por esta razón, ha sido un objetivo prioritario para las fuerzas ucranianas.

Este ataque se produjo justo antes de que comenzaran las conversaciones en Berlín entre los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, junto a líderes europeos.

Kushner y Witkoff han estado liderando esfuerzos para poner fin a los casi cinco años de conflicto que resultaron de la invasión rusa. A pesar de sus esfuerzos recientes por mediar en nuevas negociaciones, no ha habido avances significativos hasta el momento.

En su cuenta de X, Kushner mencionó que la prioridad de Washington en la reunión es "fortalecer aún más nuestra estrecha coordinación con Ucrania y Europa, trabajar hacia una posición unificada sobre los elementos clave de una paz duradera y preparar conjuntamente la agenda y el formato propuesto para la próxima ronda de negociaciones multilaterales".

La cumbre también abordará cómo los aliados europeos de Kiev pueden integrarse en los arreglos de seguridad postguerra. Ucrania busca garantías para evitar futuras invasiones rusas, mientras que el Kremlin aspira a mantener a la OTAN lejos de sus fronteras.