FOTO: Fracasó la reunión entre Netanyahu y Eisenkot para limar las diferencias sobre un posible Gobierno de unidad.

Jerusalén, 29 noviembre (Xinhua) -- El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, y su principal rival, Gadi Eisenkot, se reunieron este domingo para tratar de superar sus diferencias sobre un posible Gobierno de unidad, aunque no hubo avances significativos, informaron sus partidos.

"La reunión entre Netanyahu y Eisenkot tuvo lugar en un ambiente profesional, en un intento por superar las amplias brechas que persisten", informó en un comunicado conjunto el partido Likud de Netanyahu y el partido Yashar de Eisenkot.

La emisora pública israelí Kan informó que el bloque de Eisenkot consideraba que, después del encuentro, avanzaba hacia la formación de un Gobierno minoritario.

Las conversaciones no produjeron avances significativos sobre ningún asunto y las partes no fijaron una fecha para una nueva reunión, indicó Kan, que citó a miembros del partido de Eisenkot.

El sábado, Netanyahu ofreció públicamente permitir que Eisenkot ejerza primero el cargo de primer ministro de conformidad con un acuerdo de rotación, en el que Netanyahu se desempeñaría inicialmente como primer ministro alterno.

Por su parte, Eisenkot mencionó que había enviado el domingo anterior a Netanyahu una propuesta detallada mediante un canal confidencial establecido a petición de Netanyahu y que seguía esperando una respuesta sobre los asuntos sustanciales que planteaba.

El presidente israelí, Isaac Herzog, recomendó a Eisenkot el 8 de noviembre para formar un Gobierno, después de que el bloque de Netanyahu no obtuviera una mayoría parlamentaria en las elecciones de octubre.