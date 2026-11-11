Netanyahu niega responsabilidad por inundaciones en Gaza y otros sucesos en Oriente Medio

Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, ha desmentido las acusaciones que apuntan a que Israel ha estado obstaculizando la llegada de suministros invernales a la Franja de Gaza. Esta semana, el enclave se enfrenta a condiciones climáticas extremas, con intensas lluvias que han provocado inundaciones en tiendas de campaña improvisadas.

La situación se ha agravado en los últimos días, y la Guardia Revolucionaria de Irán reportó que un petrolero se incendió tras colisionar con una mina naval. El ejército británico también informó sobre un incidente similar en la misma vía marítima, aunque no está claro si se refiere al mismo barco. Además, un ataque israelí en Gaza resultó en la muerte de un palestino.

Netanyahu declaró que Israel no es responsable del deterioro de las condiciones para los palestinos en los campamentos de Gaza, que han sido afectados por severas inundaciones invernales. Estas afirmaciones se dieron tras un informe de la Junta de Paz, creada por Estados Unidos, que señaló que el retraso en el ingreso de suministros había "agravado las consecuencias de un desafío humanitario previsible".

Las lluvias torrenciales han causado estragos en el enclave, dañando miles de refugios improvisados. El pasado domingo, cuatro personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida cuando una gran losa de arenisca se desplomó sobre las tiendas durante las intensas lluvias.

El primer ministro israelí atribuyó la responsabilidad a Hamás, el grupo armado palestino, por su negativa a desarmarse, lo que considera una condición del acuerdo de paz propuesto por Donald Trump. Netanyahu afirmó que Hamás se apropia de la ayuda humanitaria para fines militares, indicando que "solo Hamás es responsable del sufrimiento del pueblo de Gaza".

El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, calificó la situación en Gaza de "intolerable" y exigió que Israel levante las "restricciones arbitrarias" a la ayuda. En Washington, el senador Brian Schatz, principal demócrata en el subcomité de gasto exterior del Senado, instó a Israel a permitir de inmediato la entrada de equipos de invierno en Gaza, subrayando que ayudar a las personas en necesidad es una obligación humanitaria básica.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán reportó un incidente con un petrolero en el estrecho de Ormuz, indicando que el barco navegaba por una ruta no autorizada. El ejército británico también confirmó un incidente con un petrolero en la misma área, aunque no se precisó si se trataba del mismo buque.

Un ataque israelí la mañana del miércoles dejó un muerto en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, al que fue trasladado el cuerpo. El ejército israelí alegó que atacó a un miliciano, aunque no ofreció más detalles.

Desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, los combates a gran escala han disminuido, pero Israel sigue llevando a cabo ataques casi a diario en el enclave. Desde entonces, más de 1.600 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es considerado generalmente fiable por las agencias de la ONU.