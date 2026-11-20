Nayib Bukele se postula para un tercer mandato en las elecciones de El Salvador en 2027
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura para las elecciones de 2027. Prometió finalizar obras en hospitales y mantener becas universitarias y de primera infancia.
FOTO: Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó el jueves ante el Tribunal Supremo Electoral su inscripción como candidato para postularse en las elecciones generales de 2027 y conseguir un tercer mandato consecutivo.
Ante unos 3 mil simpatizantes, Bukele se presentó junto al vicepresidente, Félix Ulloa, quien también registró su candidatura para buscar la reelección en el cargo.
"Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar, que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", expresó Bukele en el día en que vencía el plazo establecido por el organismo electoral para el registro de candidaturas, según su calendario oficial.
En ese marco, el mandatario aseguró que El Salvador no va a volver al pasado y que la democracia prevalecerá durante las próximas elecciones, ya que hay 11 partidos que pueden postular candidatos.
Asimismo, Bukele pidió a sus seguidores que no se confíen en las encuestas, ya que "nadie gana con encuestas" y el voto tiene que ser "marcado, depositado, contado, defendido y transmitido".
Además, Bukele, quien integra el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aseguró que el objetivo de ir por seis años más es terminar obras en hospitales, rutas y puentes, así como para mantener becas universitarias y de primera infancia.
Lectura rápida
¿Quién formalizó su candidatura?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se postuló para un tercer mandato.
¿Cuándo se registró la candidatura?
Bukele formalizó su inscripción el 20 de noviembre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el anuncio?
El anuncio se realizó ante unos 3 mil simpatizantes en un evento público.
¿Qué promesas hizo Bukele?
Prometió finalizar obras en hospitales, rutas, puentes y mantener becas universitarias.
¿Cuál es su mensaje a los votantes?
Bukele pidió a sus seguidores que salgan a votar y no confíen en las encuestas.
[Fuente: Noticias Argentinas]