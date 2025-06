Una de las máximas promesas del Arsenal renovó contrato hasta 2030

El defensor del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, firmó un nuevo contrato a largo plazo después de haber debutado con el primer equipo en la temporada pasada.

Este joven, que graduó de la academia del Arsenal, tiene 18 años y se ha posicionado como uno de los más prometedores talentos de la Liga Premier, además de haber sido convocado a la selección nacional de Inglaterra.

/Inicio Código Embebido/

It’s a family thing ??



To celebrate his new contract, we surprised Myles with a special gathering at Emirates Stadium… pic.twitter.com/ARuoYLvkXq