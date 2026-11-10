Ministros del G7 se reúnen en París para discutir apoyo a Ucrania en medio de diálogos en Abu Dabi

PARÍS — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto a sus colegas del Grupo de los Siete, se centraron el martes en la situación de Ucrania y en cómo brindar apoyo a su defensa contra Rusia. Durante la cumbre, los principales diplomáticos del G7 se reunieron con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, para discutir la crisis.

Sybiha comenzó su jornada en París manteniendo una reunión con Rubio, antes de dirigirse al Ministerio francés de Exteriores para una conversación más amplia con los ministros del G7. Aunque ambos no ofrecieron declaraciones públicas, el Departamento de Estado emitió un breve comunicado donde se mencionó que discutieron sobre las negociaciones para finalizar la guerra, la resiliencia energética y la cooperación en defensa.

Se anticipaba que la reunión más amplia trataría sobre el apoyo en defensa y seguridad a Ucrania, un tema que ha generado inquietud no solo en Kiev, sino también en varias capitales europeas como París, Berna, Roma y Londres. Aún no estaba claro si se anunciaría nueva ayuda para Ucrania durante la cumbre.

Simultáneamente, en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, comenzaron conversaciones a tres bandas entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, estaban involucrados en estas discusiones, que buscan fomentar negociaciones más amplias que incluyan a altos funcionarios europeos.

A pesar de la insistencia de Rusia en que las conversaciones deben ser trilaterales, el ministro de Exteriores alemán, Johan Wadephul, dejó claro que Europa debe estar incluida en el proceso. Wadephul afirmó que es necesario que Europa participe en la solución del conflicto y destacó el papel de Estados Unidos en facilitar las conversaciones.

Rubio indicó que, aunque Estados Unidos no se opone a la participación europea en las conversaciones, considera que aún no es el momento adecuado. En sus declaraciones, mencionó que es positivo que se retomen las conversaciones trilaterales, destacando que es mejor tener diálogo que no tenerlo.

En medio de estas reuniones, la situación en el terreno sigue siendo crítica. El lunes, Rusia atacó nuevamente la red eléctrica de Ucrania, mientras que las fuerzas ucranianas realizaron un ataque a una de las principales refinerías de petróleo en Rusia. Ambos países continúan enfrentándose sin señales de un posible cese de hostilidades. La guerra ha dejado un saldo trágico, con cientos de miles de soldados y civiles muertos, según informes de analistas y organizaciones humanitarias.