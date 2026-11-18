BANGKOK (AP) — El jefe del gobierno de Myanmar, respaldado por el ejército, afirmó el miércoles que su ejecutivo revisará su futura relación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y arremetió contra el bloque regional por lo que calificó de trato injusto.

Las declaraciones del presidente, Min Aung Hlaing, ante el Parlamento en la capital del país, Naipyidó, se produjeron mientras la ASEAN renovaba la presión diplomática sobre Myanmar por no aplicar la iniciativa de paz del bloque y restringía la participación de los principales líderes del país en importantes cumbres regionales.

Myanmar, que forma parte del bloque regional de 11 naciones, vive una situación de gran inestabilidad desde que los militares le arrebataron el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021, lo que desencadenó una oposición generalizada. Después de que las fuerzas de seguridad reprimieran las protestas pacíficas con una fuerza letal, muchos opositores al régimen militar tomaron las armas, sumiendo a amplias zonas del país en un conflicto.

En respuesta, los líderes de la ASEAN adoptaron ese año un plan de paz de cinco puntos para poner fin a la violencia y resolver la crisis, que incluía un diálogo mediado por el enviado especial del bloque.

Los líderes de la ASEAN reafirmaron el domingo en su cumbre anual, que se celebró en Filipinas, que Myanmar no había logrado avances suficientes en la implementación del plan, según un comunicado difundido tras la reunión. Los dirigentes instaron también a todas las partes enfrentadas a reducir la violencia y detener los ataques a civiles.

En el Parlamento, Min Aung Hlaing manifestó ante más de 540 legisladores, representantes militares y funcionarios del gobierno que el comunicado de la ASEAN sobre Myanmar no era razonable y solo reflejaba posturas personales de algunos líderes del bloque, en lugar de un consenso más amplio.

"Nuestro gobierno ha decidido revisar nuestras futuras relaciones con la ASEAN", manifestó, agregando que continuará el diálogo con Estados miembros del bloque a nivel individual.

En febrero se celebrará una conferencia de paz para lograr una paz duradera durante el mandato de cinco años de su gobierno, apuntó.

Min Aung Hlaing asumió como presidente en abril tras unas elecciones que los críticos consideraron una farsa diseñada para consolidar el control de los militares mientras, en apariencia, se restablecía el gobierno civil.

Desde entonces, ha visitado cinco de los socios de la ASEAN —incluyendo Tailandia, Malasia y Vietnam— para obtener legitimidad política y mejorar las relaciones con sus vecinos y otros países, que se habían deteriorado tras el golpe de Estado militar de 2021. Pese a esas visitas, a nivel internacional sigue en gran medida aislado.

Min Aung Hlaing ha criticado repetidamente el plan de paz de la ASEAN, alegando que se emitió sin el acuerdo de todos los miembros y que el bloque había discriminado a Myanmar.

En su discurso de más de dos horas el miércoles, también sostuvo que otros Estados de la ASEAN habían atravesado crisis políticas, golpes de Estado y disputas electorales desde la creación del bloque en 1967 sin enfrentar una presión similar.

"La ASEAN nunca ha ejercido presión política sobre ningún otro Estado miembro ni ha sometido a ningún otro Estado miembro a una humillación, pero vemos que lo hace con Myanmar", dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.