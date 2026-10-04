Milei a Bolsonaro: "Felicitaciones amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula"
El Presidente de la Nación celebró el resultado del candidato del Partido Liberal brasileño, a pesar de ir directo a la segunda vuelta.
FOTO: Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro.
El presidente Javier Milei saludó a Flavio Bolsonaro, a pesar de ir directamente al ballotage el próximo 25 de octubre: "Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula", manifestó desde sus redes sociales.
El mandatario argentino sostuvo que "la libertad avanza en Brasil" y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".
/Inicio Código Embebido/
LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL
Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula.
El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad.
Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026
/Fin Código Embebido/
"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", expresó Milei.
En desarrollo
Lectura rápida
¿Qué dijo Milei sobre Bolsonaro?
Felicitó a Flavio Bolsonaro por su elección, destacando la importancia de la libertad en Brasil.
¿Cuándo es el ballotage?
El ballotage se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.
¿Qué relación menciona Milei?
Se refiere a la relación económica bilateral entre Argentina y Brasil, resaltando las oportunidades conjuntas.
¿Qué espera el presidente argentino?
Desea trabajar juntos para fortalecer los lazos comerciales, culturales y políticos entre ambos países.
¿Cuál es el contexto de la declaración?
Las declaraciones fueron realizadas a través de sus redes sociales tras la elección de Bolsonaro.
[Fuente: Noticias Argentinas]