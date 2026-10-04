Milei a Bolsonaro: "Felicitaciones amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula"

El presidente Javier Milei saludó a Flavio Bolsonaro, a pesar de ir directamente al ballotage el próximo 25 de octubre: "Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula", manifestó desde sus redes sociales.

El mandatario argentino sostuvo que "la libertad avanza en Brasil" y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".

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LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!! — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

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"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", expresó Milei.

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