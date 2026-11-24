HONG KONG (AP) — Los mercados asiáticos mostraron un incremento este martes, impulsados por el repunte en Wall Street de la jornada anterior, que se produjo luego de que Jensen Huang regresara al cargo de director general de Nvidia. En este contexto, los futuros en Estados Unidos también subían levemente, mientras que los precios del petróleo experimentaban una caída.

El índice Taiex de Taiwán lideró las ganancias en los mercados asiáticos, con un aumento superior al 9%, impulsado por un alza cercana al 10% en las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. y Mediatek, ambas empresas relacionadas con la fabricación de chips.

Por su parte, el Kospi en Seúl avanzaba un 6,5%, alcanzando los 5.014,41 puntos, gracias al impulso de Samsung Electronics, que subía un 7,5%, y de SK Hynix, que ganaba un 8,6%.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón también registraba un incremento del 3,9%, alcanzando los 58.654,40 puntos. En este contexto, el fabricante de equipos para chips de computadora Tokyo Electron subía un 10,5%, mientras que Advantest, un fabricante de equipos de prueba, se disparaba un 14,1%.

"Estamos viendo una reacción al repunte de las acciones tecnológicas de Estados Unidos durante la noche tras el anuncio de que Jensen Huang regresa a Nvidia como director ejecutivo", comentó Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia en Astris Advisory Japan. "Obviamente es una gran sorpresa y habrá un efecto dominó en Asia", agregó.

En Hong Kong, el Hang Seng avanzaba un 0,2% hasta los 22.432,45 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái subía un 0,7% hasta los 3.563,58 unidades. El S&P/ASX 200 de Australia también mostraba un incremento del 1,7%, alcanzando los 8.718,80.

En otras operaciones a primera hora del martes, el precio del crudo Brent bajaba un 0,5% hasta los 86,27 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos perdía un 0,3% hasta los 79,90 dólares por barril.

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El periodista de The Associated Press Stan Choe contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.