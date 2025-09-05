Medias Blancas remontan para barrer a Mellizos y logran su quinta victoria consecutiva
Los Medias Blancas de Chicago lograron una victoria de 11-8 ante los Mellizos de Minnesota, gracias a un jonrón de Kyle Teel y a un sólido desempeño ofensivo. Esta victoria marca su quinta consecutiva.
05/09/2025 | 02:07Redacción Cadena 3
MINNEAPOLIS (AP) — Kyle Teel conectó un jonrón de tres carreras, Colson Montgomery también se voló la barda y remolcó tres, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el jueves por la noche 11-8 a los Mellizos de Minnesota.
Chase Meidroth tuvo cuatro hits, mientras que los Medias Blancas remontaron una desventaja de tres carreras por segunda noche consecutiva contra Minnesota para ganar su quinto juego consecutivo, su racha más larga la temporada.
Teel y el cubano Edgar Quero tuvieron cada uno tres hits.
Wikelman González (1-0) ponchó a dos y no permitió hits en una 1/3 entradas para ganar su primera victoria en su carrera como relevista. Fraser Ellard fue el abridor para Chicago, lanzando un 1/3 entradas con dos hits y dos ponches.
Luke Keaschall tuvo cuatro hits y anotó dos carreras para los Mellizos. Mickey Gasper impulsó tres carreras, y Matt Wallner y Kody Clemens conectaron jonrones. Travis Adams (1-3) permitió tres hits y cuatro carreras en una entrada de relevo para Minnesota, que tiene un récord de 3-7 en sus últimos diez juegos.
Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 4-0 con dos anotadas.
[Fuente: AP]