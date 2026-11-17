Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- En una votación que tuvo lugar el martes por la noche, el Parlamento israelí eligió a un nuevo presidente que se opone abiertamente al primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta decisión otorga a los opositores el control sobre la agenda legislativa, mientras las conversaciones para formar un nuevo gobierno continúan en marcha.

Matan Kahana, legislador del partido Yashar, superó a Ofir Katz del partido Likud de Netanyahu con un resultado de 66 votos a favor y 52 en contra, reemplazando así a Amir Ohana, quien era un aliado cercano del actual mandatario. La elección de Kahana, respaldada por los partidos árabes, permite a sus oponentes impulsar iniciativas para derogar leyes aprobadas durante el gobierno de Netanyahu, particularmente aquellas relacionadas con la revisión judicial.

La transmisión en vivo desde la cámara mostró a los legisladores de pie, celebrando la elección de Kahana. Esta victoria es significativa para los opositores de Netanyahu, quienes han ganado 67 de los 120 escaños del Parlamento en la elección del 27 de octubre. Sin embargo, esta mayoría incluye 19 escaños ocupados por partidos árabes, cuyo apoyo es rechazado por algunos socios potenciales de la coalición que intenta formar Eisenkot, un ex jefe militar que tiene hasta el 6 de diciembre para completar la formación del nuevo gobierno. Existe la posibilidad de una extensión de hasta dos semanas, otorgada por el presidente.

El cambio en la presidencia del Parlamento se considera un paso importante en la política israelí, ya que permite que los oponentes de Netanyahu avancen en su agenda legislativa y desafíen su liderazgo en un contexto de creciente tensión política.