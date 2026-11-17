Matan Kahana asume la presidencia del Parlamento israelí y desafía a Netanyahu
El legislador Matan Kahana, aliado de Gadi Eisenkot, fue elegido presidente del Parlamento, lo que representa un desafío para el primer ministro Benjamin Netanyahu en medio de negociaciones para un nuevo gobierno.
FOTO: Gadi Eisenkot, cerca de formar nuevo gobierno en Israel.
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- En una votación que tuvo lugar el martes por la noche, el Parlamento israelí eligió a un nuevo presidente que se opone abiertamente al primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta decisión otorga a los opositores el control sobre la agenda legislativa, mientras las conversaciones para formar un nuevo gobierno continúan en marcha.
Matan Kahana, legislador del partido Yashar, superó a Ofir Katz del partido Likud de Netanyahu con un resultado de 66 votos a favor y 52 en contra, reemplazando así a Amir Ohana, quien era un aliado cercano del actual mandatario. La elección de Kahana, respaldada por los partidos árabes, permite a sus oponentes impulsar iniciativas para derogar leyes aprobadas durante el gobierno de Netanyahu, particularmente aquellas relacionadas con la revisión judicial.
La transmisión en vivo desde la cámara mostró a los legisladores de pie, celebrando la elección de Kahana. Esta victoria es significativa para los opositores de Netanyahu, quienes han ganado 67 de los 120 escaños del Parlamento en la elección del 27 de octubre. Sin embargo, esta mayoría incluye 19 escaños ocupados por partidos árabes, cuyo apoyo es rechazado por algunos socios potenciales de la coalición que intenta formar Eisenkot, un ex jefe militar que tiene hasta el 6 de diciembre para completar la formación del nuevo gobierno. Existe la posibilidad de una extensión de hasta dos semanas, otorgada por el presidente.
El cambio en la presidencia del Parlamento se considera un paso importante en la política israelí, ya que permite que los oponentes de Netanyahu avancen en su agenda legislativa y desafíen su liderazgo en un contexto de creciente tensión política.
Lectura rápida
¿Quién fue elegido nuevo presidente del Parlamento israelí?
El nuevo presidente es Matan Kahana, quien se opone a Benjamin Netanyahu.
¿Qué partido representa Matan Kahana?
Kahana es legislador del partido Yashar, aliado de Gadi Eisenkot.
¿Cuál fue el resultado de la votación?
Kahana recibió 66 votos a favor frente a 52 en contra.
¿Qué impacto tiene esta elección?
Permite a los oponentes de Netanyahu controlar la agenda legislativa y avanzar en sus planes.
¿Cuál es el plazo para formar un nuevo gobierno?
Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre, con posible extensión de dos semanas.
[Fuente: Noticias Argentinas]