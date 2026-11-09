Masiva protesta en Ámsterdam exige mayor acción del Gobierno por la situación en Gaza

FOTO: Decenas de miles protestaron en Ámsterdam por la situación en Gaza.

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — En Ámsterdam, una protesta masiva de solidaridad con los palestinos reunió a decenas de miles de personas que instaron al Gobierno neerlandés a adoptar medidas más efectivas en el contexto del conflicto en Gaza.

Según los organizadores, se estima que alrededor de 200.000 personas participaron en la manifestación denominada "Línea Roja", de acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas.

Los asistentes, muchos de ellos vestidos de rojo y portando banderas y pancartas palestinas, exigieron al Gobierno de los Países Bajos que intensifique la presión política, económica y diplomática sobre Israel.

La protesta transcurrió en gran parte de manera pacífica y ordenada, aunque se registraron cuatro arrestos, según informaron fuentes locales.

Se reportaron también enfrentamientos aislados entre manifestantes y las fuerzas policiales en distintos puntos a lo largo del recorrido de la marcha.

Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, reconoció que la preocupación del público por la situación en Gaza y en los territorios palestinos es comprensible.

En sus declaraciones en redes sociales, Berendsen subrayó que el gabinete está comprometido en "promover la estabilidad en Medio Oriente, mejorar la situación humanitaria en Gaza y trabajar hacia un Estado palestino viable y democrático junto a un Israel seguro".

El primer ministro, Rob Jetten, quien había participado en una protesta similar el año anterior antes de asumir su cargo, no estuvo presente en esta ocasión.

Durante una conferencia de prensa, Jetten explicó que su rol como primer ministro hacía inapropiada su participación.

Además, Jetten mencionó que el Gobierno neerlandés ha tomado medidas enérgicas contra los asentamientos ilegales en Cisjordania y está colaborando con socios europeos para incrementar la presión diplomática.

El primer ministro también enfatizó que la comunidad internacional debe dejar en claro que la solución de dos Estados es la única vía viable para lograr una paz y seguridad duraderas tanto para israelíes como para palestinos.

Recientemente, a finales de septiembre, el Gobierno de los Países Bajos había anunciado la prohibición de productos provenientes de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, lo que llevó a Israel a revocar las inmunidades y privilegios diplomáticos de los diplomáticos neerlandeses en Ramala.