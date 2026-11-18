FOTO: Más de 90.000 personas afectadas por lluvias asociadas a El Niño en Ecuador.

El número de personas afectadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador ha llegado a 91.222, según un reciente informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Esta cifra se actualizó en las últimas horas y corresponde al período desde el 29 de agosto, cuando se emitió una alerta roja ante la evolución de este fenómeno climático.

En su balance más reciente, la entidad destacó que a principios de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) había informado que Ecuador había entrado en una fase inicial de transición y acoplamiento atmosférico, debido a las condiciones cálidas presentes en el Océano Pacífico.

El informe reveló que desde el inicio de las lluvias, se han contabilizado 1.597 eventos adversos en las 24 provincias del país, afectando a 167 cantones y 521 parroquias. Las provincias más impactadas son El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, todas ubicadas en la región Costa, además de Galápagos y Bolívar, en la Sierra centro.

A nivel nacional, las lluvias han dejado un saldo trágico de 14 personas fallecidas, seis heridas y dos desaparecidas, según la Agencia Noticias Argentinas.

El impacto material también es significativo, con 24.999 viviendas afectadas y 96 destruidas, así como daños en bienes públicos y privados. Las pérdidas incluyen 29,80 kilómetros de vías afectadas, 2.289 establecimientos educativos y 13.052 hectáreas de cultivos dañados, además de la muerte de 331 animales.

Hasta el momento, la Secretaría ha distribuido 34.740 bienes de asistencia humanitaria en 19 provincias, en respuesta a las necesidades de la población afectada. Se anticipa que, de acuerdo a un aviso del Inamhi, las lluvias de mayor intensidad continuarán en la región Litoral, el norte de la Sierra y las estribaciones occidentales entre el 17 y el 21 de noviembre.