Más de 25.500 españoles votaron en Argentina para las elecciones generales
El país concentra la mayor cantidad de residentes españoles en el exterior. La participación fue de alrededor del 5% de los 520.000 ciudadanos habilitados para sufragar.
FOTO: Más de 25.500 españoles votaron en Argentina para las elecciones generales.
Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Más de 25.500 españoles votaron en Argentina para las elecciones generales de este domingo en España, en un proceso que se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados del país.
Argentina es el país con mayor cantidad de residentes españoles en el exterior y tenía alrededor de 520.000 ciudadanos convocados a las urnas. Los votantes pudieron emitir su sufragio en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, lo que representa una participación cercana al 5% del padrón exterior habilitado en territorio argentino.
De acuerdo con fuentes consulares, la cifra superó en unas 1.000 personas a la registrada en las elecciones de 2023. Además, se observó un incremento de alrededor del 30% del voto presencial en urna, en detrimento del sufragio por correo, según datos de fuentes consulares e interventores partidarios citados por EFE a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Buenos Aires fue el principal centro de votación, con 20.385 sufragios sobre un total de 331.000 personas convocadas, algo más del 6%. De ese total, 8.952 fueron depositados en urna, 10.212 llegaron por correo y 1.221 correspondieron a ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
En Rosario se contabilizaron 3.567 votos, mientras que Córdoba registró 1.281. Las papeletas de los ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos fueron colocadas en recipientes separados, luego de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente su participación en el proceso.
Lectura rápida
¿Cuántos españoles votaron en Argentina?
Más de 25.500 españoles participaron en las elecciones generales desde Argentina.
¿Cuándo se realizó la votación?
El proceso de votación se llevó a cabo entre el 21 y el 26 de noviembre.
¿Dónde se pudo votar?
Los ciudadanos votaron en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.
¿Cuál fue la participación?
La participación fue de aproximadamente el 5% de los 520.000 ciudadanos habilitados.
¿Qué cambios hubo respecto a elecciones anteriores?
Hubo un incremento de alrededor del 30% en el voto presencial en urna en comparación con 2023.
[Fuente: Noticias Argentinas]