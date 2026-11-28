FOTO: Más de 1.200 migrantes llegan a Creta y Gavdos en 2 días, dice la Guardia Costera griega

ATENAS, Grecia (AP) — Más de 1.200 migrantes que viajaban en embarcaciones desde el norte de África han llegado a las islas griegas de Creta y Gavdos en los últimos dos días, según cifras de la guardia costera. Las autoridades informaron el sábado que se recuperaron los cuerpos de dos personas que habían llegado a la orilla.

Hasta el momento, no se tiene información sobre las nacionalidades de los migrantes, aunque se creía que todos habían zarpado desde Libia.

El aumento de llegadas de migrantes a Grecia se produce pese a la línea dura en materia migratoria adoptada por el gobierno. El país figura entre las cinco naciones de la Unión Europea que buscan establecer un “centro de retorno” en Ruanda, adonde, a partir del próximo año, podrían enviarse a solicitantes de asilo rechazados, en una medida destinada a disuadir la llegada de más personas.

El plan de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Holanda ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos.

En informes difundidos el viernes y el sábado por la guardia costera se indica que las autoridades griegas y la agencia europea de fronteras Frontex habían recogido a más de 1.200 personas entre las primeras horas del viernes y la tarde del sábado, procedentes de embarcaciones que navegaban en aguas cercanas a Creta y a la pequeña isla meridional de Gavdos.

La guardia costera indicó el sábado que entre los llegados había 41 sobrevivientes y que el sábado se hallaron dos cuerpos en una zona rocosa de la costa de Gavdos. Hasta el momento, se ignora cómo murieron esas dos personas, pero medios locales informaron que la embarcación en la que viajaban aparentemente chocó con las rocas al llegar a la isla. La guardia costera señaló que cuatro de los sobrevivientes estaban siendo trasladados a un hospital en la cercana isla de Creta para recibir tratamiento médico.

Al caer la noche del sábado, la guardia costera siguió informando de más llegadas, y dijo que se encontraron tres embarcaciones navegando al sur de Creta, que transportaban en total a más de 150 personas.

La larga y peligrosa travesía marítima desde Libia hasta las costas meridionales de Grecia se ha convertido en una de las rutas migratorias hacia Europa más utilizadas por personas que huyen de conflictos y pobreza en África, Asia y Oriente Medio. Muchas de ellas mueren en el camino, en naufragios causados por tormentas o sucumben a las duras condiciones.

A principios de este mes, se encontraron los cuerpos de 22 personas en dos embarcaciones que navegaban desde Libia hacia el sur de Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.