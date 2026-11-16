Martine Moïse, viuda de Jovenel Moïse, se postula entre 33 candidatos a la presidencia de Haití

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) — La ex primera dama Martine Moïse se postulará para la presidencia de Haití, de acuerdo a la información proporcionada por la web de la comisión electoral, en lo que serán las primeras elecciones en más de diez años en este empobrecido país caribeño.

Entre los otros postulantes se encuentran el expresidente Michel Martelly, el ex primer ministro interino Claude Joseph y la exministra de Exteriores Dominique Dupuy, según han informado diversos medios internacionales.

Haití ha estado enfrentando una grave crisis política, económica y de seguridad, la cual se ha intensificado debido a la creciente violencia por parte de pandillas, que han incrementado los asesinatos, secuestros y violaciones, así como el reclutamiento forzado de menores, tal como señala la Agencia Noticias Argentinas.

La crisis de seguridad ha dificultado la organización de las elecciones presidenciales y legislativas, provocando que los comicios, inicialmente programados para diciembre de este año, sean aplazados.

La primera vuelta está programada para el 18 de julio de 2027, según un informe del sitio DW, que también indicó que la comisión electoral está revisando las candidaturas antes de dar a conocer la lista definitiva de aspirantes.

Entre los demás candidatos se encuentran Jean Ernest Muscadin, Etzer Emile, Jocelerme Privert, Hans Joseph y Jerry Tardieu.