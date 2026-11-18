FOTO: Marruecos movilizará unos 400 millones de dólares para impulsar su industria de defensa.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Marruecos se ha propuesto alcanzar una producción nacional que cubra aproximadamente el 40 por ciento de las necesidades de sus Fuerzas Armadas y organismos de seguridad hacia el año 2035. Esta medida forma parte de una estrategia destinada a desarrollar una industria de defensa propia, la cual pretende generar cerca de 50.000 empleos directos e indirectos y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales.

La presentación de esta estrategia tuvo lugar el miércoles en una sesión de trabajo presidida por el rey Mohammed VI en el Palacio Real de Rabat, en la que también estuvo presente el príncipe heredero Moulay El Hassan, según un comunicado emitido por el Gabinete Real.

Durante la reunión, que se centró en la "Oferta Marruecos" y la hoja de ruta para el desarrollo de la industria nacional de defensa y seguridad, el soberano instruyó al Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social a movilizar 4.000 millones de dírhams (alrededor de 400 millones de dólares) en apoyo a este ambicioso proyecto.

La iniciativa busca establecer una base industrial y tecnológica que refuerce la soberanía del país en materia de defensa, aprovechando las capacidades desarrolladas en sectores como la aeronáutica, la automoción y la electrónica.

Además de satisfacer las necesidades nacionales, Marruecos tiene la aspiración de convertir esta industria en un sector exportador, con la meta de que las ventas al exterior representen más del 65 por ciento de sus ingresos para 2035.

La hoja de ruta destaca como sectores prioritarios el desarrollo de drones y sistemas autónomos, equipos terrestres y navales, electrónica de defensa, ciberdefensa e inteligencia artificial. También se contempla el establecimiento de una cadena industrial integrada que abarque desde el diseño y la fabricación hasta el mantenimiento, pruebas y almacenamiento.

Para respaldar esta expansión, se prevé la creación de dos nuevas zonas industriales especializadas: una de gran envergadura en Benguerir y otra en Benslimane, que se sumarán a las dos zonas de aceleración industrial de defensa ya existentes.

El plan también incluye la creación de una agencia estratégica encargada de implementar la política nacional en este ámbito y de acompañar a los inversores, así como de un holding industrial que movilice capitales tanto públicos como privados para fomentar el desarrollo de empresas nacionales.

En lo que respecta a formación e innovación, la estrategia prevé el establecimiento de una academia especializada que aprovechará las competencias de profesionales marroquíes, tanto civiles como militares, incluidos aquellos que residen en el extranjero.