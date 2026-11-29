Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que Venezuela podría celebrar elecciones presidenciales en 2027, en el marco de un proceso de transición política, y sostuvo que el próximo año será "el año de la libertad y el año del regreso de nuestros hijos a casa".

En una entrevista con La Nación, al cumplirse un mes de su regreso al país tras permanecer en la clandestinidad y viajar a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, Machado señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció un cronograma que contempla la conformación del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre, la renovación del Consejo Nacional Electoral y, posteriormente, la convocatoria a elecciones en un plazo de seis meses.

La dirigente reclamó que se defina una fecha para los comicios presidenciales y advirtió sobre la situación social y política que atraviesa el país. "El sistema represivo permanece", afirmó, y recordó que todavía hay más de 400 presos políticos, medios de comunicación censurados y ciudadanos que atraviesan dificultades para acceder a alimentos, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Machado también cuestionó los acuerdos económicos con actores vinculados al régimen chavista y reclamó transparencia en las inversiones petroleras. "Si algo representamos es el fin de los privilegios, el fin de la impunidad y la igualdad ante la ley de todos los actores", expresó. Además, sostuvo que cualquier investigación sobre presuntos delitos deberá quedar en manos de una Justicia autónoma.

Por último, aseguró que la oposición está preparada para afrontar una transición que definió como "la más compleja y desafiante de la historia" venezolana. También destacó el papel de la Argentina en la recepción de migrantes de su país y afirmó que Venezuela estará en condiciones de recibir a quienes quieran regresar, aunque reconoció que la reconstrucción económica y de las instituciones será un desafío.