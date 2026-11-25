La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la transición política en el país será "compleja" y "muy exigente", durante un evento con estudiantes, coincidiendo con un mes de su regreso a Venezuela. En su discurso, Machado enfatizó: "Hay que tener fortaleza para acompañar una transición que va a ser tan compleja como exigente, muy exigente. La verdad sin rencor y la justicia sin venganza", según lo reportado por la cadena CNN.

La dirigente no está involucrada en los diálogos que el chavismo mantiene desde agosto con un sector de la oposición, respaldados por Estados Unidos. Aunque no hizo referencia a este proceso, Machado destacó que la relación con EE.UU. es "no solo histórica, también es estratégica, y lo es para ambas naciones". Además, agregó: "Será una prioridad consolidarla en un acuerdo amplio y a largo plazo que abarque la seguridad, el desmantelamiento de grupos criminales, el fortalecimiento de las instituciones, la energía, la minería, el comercio, la migración, y el fortalecimiento de la democracia en la región".

Machado denunció que "cientos de venezolanos que siguen presos por motivos políticos" y demandó la liberación de "absolutamente todos". Aunque no mencionó un calendario electoral, expuso su propuesta política, que incluye límites constitucionales e independencia de los poderes públicos. Resaltó que "los tribunales están para garantizar los derechos de todos" y que la defensa de la soberanía implica la integridad territorial y la protección frente a amenazas como el crimen organizado internacional y el narcoterrorismo.

Respecto a la Fuerza Armada, un actor fundamental en la política y gobernabilidad del país, afirmó: "Tendremos una institución armada profesional, responsable, desideologizada". Además, aseguró que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio en España desde las elecciones de 2024, estará "pronto" de regreso en el país.